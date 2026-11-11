Moritz Seider gelingt bei der Pleite gegen die St. Louis Blues sein erster Saisontreffer, Stützle bleibt bei den Senators ohne Scorerpunkt.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings den nächsten Dämpfer in der NHL kassiert. Das Team um den 25 Jahre alten Verteidiger unterlag mit 2:3 bei den St. Louis Blues. Die vierte Pleite in Folge konnte auch Seider mit seinem ersten Saisontreffer (59.) für den Tabellen-13. der Eastern Conference nicht verhindern.

Einen Rückschlag nach zuletzt zwei Siegen musste auch Tim Stützle hinnehmen. Der 24-Jährige verlor mit den Ottawa Senators mit 2:3 gegen die Washington Capitals nach Verlängerung, Stützle blieb dabei ohne Scorerpunkt. Ottawa belegt derzeit Rang sechs im Osten.

Minnesota ohne Sturm zurück in der Erfolgsspur

Ohne Nico Sturm kehrten die Minnesota Wild derweil schnell wieder in die Erfolgsspur zurück. Auf die Niederlage gegen Tampa Bay Lightning (3:4 n.V.) folgte ein 2:1 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens, der deutsche Nationalspieler Sturm stand dabei nicht im Spieltagskader.

Minnesota ist Spitzenreiter in der Western Conference vor den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl.