Der RTL-Spartensender Nitro zeigt ab Ende November elf NHL-Partien. Zudem werden die kommenden Deutschlandspiele der Liga live übertragen.

Die NHL kehrt ins deutsche Free-TV zurück. Wie die nordamerikanische Eishockeyprofiliga mitteilte, zeigt der RTL-Spartensender Nitro ab Ende November elfmal NHL Monday Night Hockey sowie alle Ligaspiele, die in den kommenden zwei Jahren auf deutschem Boden stattfinden.

Zum Auftakt am 30. November (18.45 Uhr MEZ) trifft Tim Stützle mit den Ottawa Senators auf die Nashville Predators. Nitro, Sky sowie RTL+ werden zudem die 2026 NHL Global Series Germany zwischen Stützles Senators und den Chicago Blackhawks am 18. und 20. Dezember in Düsseldorf live übertragen – und darüber hinaus alle vier NHL-Spiele in München und Köln in der Saison 2027/28.

„Deutschland ist für die NHL ein strategischer Wachstumsmarkt, und wir wollen gemeinsam dazu beitragen, diese Begeisterung noch viel breiter zu verankern“, sagte Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland.