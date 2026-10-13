Der Center wurde im NHL-Spiel seiner Minnesota Wild von einem Schlagschuss eines Teamkollegen am Kopf getroffen.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist im NHL-Spiel seiner Minnesota Wild von einem Schlagschuss am Kopf getroffen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Die vorsorglichen medizinischen Maßnahmen bestätigte sein Coach John Hynes, ohne dabei über den genauen gesundheitlichen Zustand zu informieren. Der 31-jährige Sturm werde voraussichtlich mindestens das nächste Spiel verpassen.

Pucktreffer setzt Sturm außer Gefecht

Die Verletzung hatte sich der gebürtige Augsburger beim 4:2 gegen die Vegas Golden Knights in der Nacht auf Dienstag zugezogen. Sturm war am Ende des ersten Drittels bei einem Torschussversuch von seinem Mitspieler Jared Spurgeon an der rechten Kopfseite mit dem Puck getroffen worden. Sturm sank daraufhin zu Boden und wurde anschließend, gestützt von einem Mitspieler und einem Betreuer, vom Eis geführt.

„Es tat mir furchtbar leid. Wir als vierte Reihe wollen ja immer vors Tor, und ständig fliegen die Pucks an uns vorbei. Das ist ein ziemlich gefährlicher Bereich. Deshalb gehen nicht viele Spieler gerne vors Tor. Es ist beängstigend dort, und ich hoffe einfach, dass alles gut für ihn läuft. Als ich ihn nach dem ersten Drittel sah, schien es ihm gut zu gehen“, sagte Center Michael McCarron, der Sturm vom Eis geführt hatte.

Minnesota, das sich bisher in sechs Saisonspielen nur zweimal geschlagen geben musste, hatte bereits in der Vorbereitung einen Ausfall wegen einer Kopfverletzung zu beklagen. Bei Verteidiger Brock Faber war nach einem Vorbereitungsspiel ein Schädelbruch diagnostiziert worden. Der neuerliche Vorfall um Sturm erinnerte Mitspieler McCarron nun an die heftige Verletzung. „Er hielt sich das Ohr, ungefähr an derselben Stelle“, sagte McCarron über Sturm.