Tim Stützle führt die Ottawa Senators zum Sieg. Bei den Edmonton Oilers steuert Josh Samanski einen Assist bei. Leon Draisaitl erlebt etwas, was bei ihm nicht so häufig vorkommt.

Die Ottawa Senators haben dank des deutschen Nationalspielers Tim Stützle ihren starken Saisonstart in der NHL fortgesetzt.

Beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Nashville Predators erzielte der 24-Jährige das 1:2 und bereitete den Ausgleich durch Drake Batherson kurz vor Schluss vor. Für Stützle war es der vierte Treffer und die vierte Vorlage.

Tim Stützle im Trikot der Ottawa Senators Tim Stützle im Trikot der Ottawa Senators © picture-alliance/AP/SID/Frank Franklin II

Die Senators haben vier von fünf Spielen der Saison gewonnen.

Vierter Oilers-Sieg in Serie

Auch die Edmonton Oilers bleiben in der NHL in der Erfolgsspur. Das Team um Superstar Leon Draisaitl sicherte sich durch ein 3:1 bei den San José Sharks den vierten Sieg in Folge.

Draisaitl ging zwar das erste Mal in dieser Saison leer aus und verpasste seinen zehnten Scorerpunkt. Dafür bereitete der deutsche Nationalspieler Josh Samanski die Führung der Oilers durch Mattias Ekholm vor. Für den 24-Jährigen war es der erste Scorerpunkt in dieser Spielzeit.

Nico Sturm gewann mit Minnesota Wild nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie bei den Florida Panthers mit 4:1. Sturm blieb ohne Punkt. Überragender Akteur bei Minnesota war Kirill Kaprisow mit einem Hattrick.

Eine Niederlage musste dagegen Moritz Seider mit den Detroit Red Wings gegen die Montréal Canadiens (0:1) hinnehmen.