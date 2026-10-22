Tim Stützle trifft für seine Senators, die einen hohen Sieg im Verfolgerduell einfahren.

Der deutsche Eishockeystar Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen NHL einen hohen Sieg gefeiert. Auch dank des Ausgleichstreffers des Nationalspielers im ersten Drittel fuhren die Kanadier ein deutliches 5:1 gegen die Florida Panthers ein und hielten den Verfolger in der Eastern Conference hinter sich.

„Ich glaube, das waren wahrscheinlich die komplettesten 60 Minuten, die wir das ganze Jahr über gespielt haben“, sagte Stützle nach dem siebten Saisonsieg der Senators: „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Sie haben durchgehalten, nicht zu viele Strafen kassiert und einfach das ganze Spiel über weitergespielt.“

Tim Stützle (r.) bejubelt sein Tor Tim Stützle (r.) bejubelt sein Tor © AFP/GETTY IMAGES /SID/CHRIS TANOUYE/FREESTYLE PHOTO

NHL: Stützle verbucht zwei Scorer

Die Gäste aus Florida gingen zwar zunächst ausgerechnet durch Brady Tkachuk in Führung, der US-Amerikaner war im Sommer von den Senators gekommen. Stützles Ausgleich in Überzahl hatten sie aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im Schlussdrittel legte Stützle zum 5:1 auf und verbuchte seinen zweiten Scorer des Abends.

In der Tabelle im Osten liegt Ottawa als Fünfter einen Platz vor den Panthers, nach zehn Spielen hegen beide Mannschaften Playoff-Hoffnungen.