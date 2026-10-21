Medizinischer Notfall: Schreckmoment bei NHL-Team

Schreckmoment bei den Pittsburgh Penguins: Ben Kindel erleidet während eines Teamflugs einen medizinischen Notfall.

Große Sorge um Ben Kindel: Der Stürmer der Pittsburgh Penguins hat während eines Fluges mit seinem Team einen medizinischen Zwischenfall erlitten. Die Maschine kehrte daraufhin kurz nach dem Start zum Flughafen von Salt Lake City zurück.

Wie die Penguins mitteilten, wurde der 19-Jährige noch an Bord vom Teamarzt und den mitreisenden Medizinern versorgt. Nach der Landung wartete dann ein Rettungswagen, der Kindel zur weiteren Untersuchung in das University of Utah Hospital brachte.

Penguins geben bei Kindel vorsichtige Entwarnung

Der NHL-Klub gab anschließend vorsichtige Entwarnung. Demnach sei Kindel „bei Bewusstsein, ansprechbar und in stabilem Zustand“. Weitere Informationen zur Ursache des medizinischen Notfalls wurden zunächst nicht veröffentlicht. Die Penguins verwiesen zugleich auf den Schutz der Privatsphäre des Spielers und seiner Familie.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Rückflug der Mannschaft aus Utah. Pittsburgh hatte dort am Montagabend mit 4:5 gegen die Utah Mammoth verloren. Kindel stand in dieser Partie noch knapp 19 Minuten auf dem Eis und gilt als einer der vielversprechendsten jungen Spieler der Organisation.

Im NHL-Draft 2025 haben die Penguins den Kanadier an Position elf ausgewählt. In seiner Rookie-Saison kam er auf 17 Tore und 18 Vorlagen in 77 Spielen. In der laufenden Spielzeit stehen nach neun Einsätzen zwei Treffer und zwei Assists zu Buche.