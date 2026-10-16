Die Edmonton Oilers unterliegen Utah Mammoth, für andere deutsche Profis läuft es besser.

Trotz des vierten Saisontreffers des deutschen Eishockeystars Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren ihr Heimspiel gegen Utah Mammoth 2:4, Draisaitls zwischenzeitliches Anschlusstor zum 1:2 konnte daran nichts ändern.

In der Western Conference liegen die Oilers damit auf Rang drei, während Utah nach dem dritten Sieg in Folge an der Spitze steht.

NHL: Stützle und Seider siegen

Besser lief es für Tim Stützle, der beim 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen der Ottawa Senators über die New York Islanders mitwirkte. Seinen eigenen Versuch im Shootout konnte der 24-Jährige indes nicht verwandeln, Teamkollege Shane Pinto traf schließlich zum Sieg. Ottawa belegt im Osten damit Rang zwei.

Über einen Sieg durfte sich auch Moritz Seider freuen. Mit den Detroit Red Wings gelang ein 2:1-Erfolg über die Philadelphia Flyers, als 14. im Osten stehen das Team aber dennoch im unteren Bereich der Tabelle.

Anders sieht es bei den Seattle Kraken, die im Westen auf Rang fünf stehen, aus. Gegen Tampa Bay Lightning kassierte das Team um Goalie Philipp Grubauer jedoch eine 3:4-Niederlage nach Overtime, Grubauer stand dabei die gesamte Spielzeit über auf dem Eis. Wegen einer Gehirnerschütterung nicht zum Einsatz hingegen kam Nico Sturm für die Minnesota Wild, die jedoch auch ohne den Deutschen 5:4 gegen die St. Louis Blues siegten.