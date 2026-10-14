Stützle legte einen weiteren Scorerpunkt auf, unterliegt aber trotzdem. Nationaltorwart Grubauer trumpft im Penaltyschießen auf.

Trotz eines weiteren Scorerpunkts von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist die kleine Siegesserie der Ottawa Senators in der NHL gerissen. Gegen die St. Louis Blues kassierten die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch eine herbe 2:7-Pleite. Stützle bereitete den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer von Claude Giroux (38.) vor. Es war bereits der elfte Scorerpunkt im siebten Saisonspiel für den Deutschen.

Senators patzen, Kraken siegen erneut

Nach zuletzt drei Erfolgen nacheinander ging Ottawa erstmals wieder leer aus. Insgesamt stehen die Senators zum Start der Spielzeit jedoch gut da: Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen stehen sie in der Atlantic Division ganz oben.

Den dritten Sieg in Serie feierten Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken beim 3:2 bei den Philadelphia Flyers nach Penaltyschießen. Der deutsche Goalie war dabei einer der Garanten für den Erfolg und hielt 24 der 26 Schüsse auf sein Tor. Im Shootout parierte er vier Penaltys der Flyers, ehe Bobby McMann das Spiel für Seattle entschied.

Stützles und Grubauers Nationalmannschaftskollege Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings derweil die dritte Niederlage in Folge. Gegen die New Jersey Devils gab es ein 4:5 nach Verlängerung. Seider kam auf einen Assist. Detroit ist Letzter in der Atlantic Division.