Marco Sturm freut sich auf NHL-Spiele in München

"Ist Oktoberfest?": Das sagt Sturm zu den Spielen in Deutschland

Für zwei Saisonspiele werden die Boston Bruins nach München kommen. Headcoach Marco Sturm verrät, zu welchem Thema die meisten Nachfragen kamen.

Die NHL-Spiele in Deutschland haben bei Trainer Marco Sturm für zahlreiche Anrufe und Nachfragen gesorgt. Seine Boston Bruins werden in der Saison 2027/28 zwei reguläre Saisonspiele in München absolvieren.

„Nachrichten und Anrufe kamen sofort rein“, erklärte Sturm in einer Medienrunde. Die ersten Fragen drehten sich um das Oktoberfest und den Christkindlmarkt: !Die erste Frage war, ob das Oktoberfest zu dieser Zeit stattfindet. Die zweite Frage war, ob es während des Christkindlmarkts stattfinden wird“, berichtete der Coach mit einem Lächeln im Gesicht.

Marco Sturmfreut sich auf die NHL-Spiele in München Marco Sturmfreut sich auf die NHL-Spiele in München © IMAGO/Herbert Bucco

Marco Sturm: „Es wird eine tolle Erfahrung“

Für Sturm, der aus Landshut stammt, bieten die Spiele in München eine besondere Gelegenheit, seinen Spielern seine Heimat zu zeigen. „Ich finde es super, dass ich ihnen mein Heimatland zeigen kann, auch wenn es nur kurz ist. Es wird eine tolle Erfahrung werden“, sagte Sturm über die bevorstehende Reise nach Deutschland.

Auch seine Familie dürfte bei den Spielen auf den Zuschauerrängen dabei sein. Bei der Frage nach einem Wunschgegner wollte sich der ehemalige Bundestrainer nicht festlegen. Zwar hätte Sturm gerne gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gespielt. Da die Oilers ihre Spiele jedoch in Köln absolvieren, sei ihm „der Gegner eigentlich ziemlich egal“.