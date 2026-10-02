Draisaitl trifft zweimal bei 16-Tore-Wahnsinn

Beim Spiel der Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks fallen insgesamt 16 Tore. Auch Leon Draisaitl trifft für die Oilers die trotz klarer Führung am Ende doch noch zittern müssen.

Der Auftaktpleite folgt der erste Saisonsieg – und das auf spektakuläre Weise: Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockeystar Leon Draisaitl haben im zweiten Spiel der neuen NHL-Saison ein Schützenfest gefeiert und gegen die Vancouver Canucks mit 9:7 gewonnen.

Draisaitl trug zwei Tore und einen Assist bei, der ins Team zurück beorderte deutsche Nationalspieler Joshua Samanski stand bei dem Erfolg ebenfalls auf dem Eis. Allerdings musste das Team nach zwischenzeitlich deutlicher Führung am Ende nochmal zittern.

Leon Draisaitl traf beim spektakulären ersten Saisonsieg seiner Oilers Leon Draisaitl traf beim spektakulären ersten Saisonsieg seiner Oilers © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Leila Devlin

Leon Draisaitl trifft doppelt für die Edmonton Oilers

Die Oilers waren von Beginn an gewillt, nach dem 5:6 nach Verlängerung zum Auftakt gegen Vancouver den ersten Sieg einzufahren, schon nach dem ersten Drittel führte das Team 4:0. Draisaitl legte im zweiten Abschnitt den fünften Treffer nach, zum Ende des zweiten Drittels stand ein beruhigendes 8:3.

Doch im letzten Abschnitt kamen die Canucks nochmal bis auf zwei Tore heran – bis Draisaitl mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte.

Sturm und Grubauer nicht auf dem Eis

In der Nacht auf Freitag deutscher Zeit konnten sich zudem zwei weitere deutsche Profis über Auftaktsiege ihrer Teams freuen, erlebten diese allerdings jeweils nicht auf dem Eis.

Nico Sturm stand beim 3:1 seiner Minnesota Wild gegen die Nashville Predators nicht im Aufgebot. Ebenfalls nicht zum Einsatz kam Goalie Philipp Grubauer beim deutlichen 6:1-Erfolg der Seattle Kraken über die Calgary Flames.