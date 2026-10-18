Draisaitl trifft - doch die Oilers ziehen den Kürzeren!

Leon Draisaitl gelingt mit den Edmonton Oilers eine schnelle Revanche. Auch Moritz Seider feiert einen Erfolg mit Detroit, Niederlagen müssen hingegen Tim Stützle und Philipp Grubauer hinnehmen.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Kanadier revanchierten sich mit einem 6:2 gegen Utah Mammoth für die Heimpleite (2:4) nur wenige Tage zuvor.

Draisaitl glänzte dabei mit einem Assist und dem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0. In der Western Conference liegen die Oilers damit auf Rang zwei.

Leon Draisaitl (l.) hat mit den Oilers gegen Utah gewonnen Leon Draisaitl (l.) hat mit den Oilers gegen Utah gewonnen © picture alliance/The Canadian Press/SID/Codie McLachlan

NHL: Peterka trifft, Seider glänzt

Auch Nationalspieler John-Jason Peterka verbuchte unter dem früheren Bundestrainer Marco Sturm mit den Boston Bruins den nächsten Erfolg. Peterka steuerte beim 4:1 bei den Los Angeles Kings einen Treffer bei. Für Boston, Zweiter der Eastern Conference, war es bereits der fünfte Sieg in Serie.

Über einen Erfolg konnte sich auch Moritz Seider freuen, der sich mit den Detroit Red Wings mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die San Jose Sharks durchsetzte und dabei zwei Assists lieferte.

Niederlage für Stützle und Grubauer

Eine Niederlage musste derweil Tim Stützle hinnehmen. Mit den Ottawa Senators verlor der 24-Jährige, der den einzigen Treffer seines Teams vorbereitete, mit 1:3 bei den Philadelphia Flyers.

Eine 3:8-Pleite kassierte Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken bei den Florida Panthers. Der deutsche Goalie kam allerdings nicht zum Einsatz.