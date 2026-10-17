Die Mannschaft des Deutschen baut ihren starken Saisonstart aus. David Pastrnak arbeitet weiter an seinem Legendenstatus.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins in der nordamerikanischen NHL den vierten Sieg in Serie gefeiert. Dem Traditionsteam gelang im achten Saisonspiel bei den Anaheim Ducks eine späte Aufholjagd, nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Bruins noch mit 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

Pastrnak klettert auf Rang vier

Nationalspieler John-Jason Peterka blieb in knapp 14 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt für Boston, das seine ersten drei Treffer im Powerplay erzielte. David Pastrnak traf dabei zum 423. Mal für das Original-Six-Team. Der tschechische Topstar rückte damit auf Rang vier in der langen Franchise-Geschichte, nur Johnny Bucyk (545), Phil Esposito (459) und Patrice Bergeron (427) waren häufiger erfolgreich.

Mit dem sechsten Saisonsieg schoben sich die Bruins auf Rang zwei der Eastern Conference vor.