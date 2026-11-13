Zweites Deutschland-Spiel? NFL-Boss lässt aufhorchen

Die NFL erlebt in Deutschland weiter einen Boom. Commissioner Roger Goodell zeigt sich vor dem Spiel der Detroit Lions gegen die New England Patriots in München offen für zusätzliche Partien auf deutschem Boden.

Wenn die Detroit Lions am Sonntag in München auf die New England Patriots treffen, richtet sich der Blick der NFL-Fans erneut nach Deutschland. Und künftig könnte es sogar noch mehr American Football auf höchstem Niveau geben: NFL-Commissioner Roger Goodell schließt ein zweites Deutschland-Spiel pro Saison nicht aus.

„Das ist eine super Idee. Wir sollten darüber nachdenken“, sagte der 67-Jährige mit einem breiten Lächeln, als er bei der NFL Munich Gala von SPORT1 auf die Möglichkeit angesprochen wurde, künftig zwei NFL-Partien pro Saison in Deutschland auszutragen.

NFL-Commissioner Roger Goodell macht den deutschen Football-Fans Hoffnung NFL-Commissioner Roger Goodell macht den deutschen Football-Fans Hoffnung © IMAGO/Icon Sportswire

„Wir sehen, wie sich die Fan-Gemeinde entwickelt, wächst und immer passionierter wird. Sie möchte mehr und für uns gilt herauszufinden, wie wir das am besten umsetzen“, erklärte Goodell weiter.

NFL-Boss von Entwicklung in Deutschland beeindruckt

Der Commissioner zeigte sich einmal mehr beeindruckt von der Entwicklung des deutschen Marktes. Seine bisherigen Erfahrungen beschrieb er mit deutlichen Worten: „Es ist wie jedes Jahr spektakulär.“

Auch für den Austragungsort München fand Goodell viel Lob. „Die Stadt liebt Sport und sie ist eine globale Stadt. Die Stadt kann solche Events veranstalten und probiert sie, immer noch einmal größer und besser auszurichten. Es ist super, hier zu sein.“