NFL-Profi wird der neue US-Bachelor

Vom Footballfeld ins Reality-TV: NFL-Quarterback Sam Hartman wird der neue Bachelor in den USA. Der Profi der Washington Commanders hofft in der Datingshow auf die große Liebe.

NFL-Profi Sam Hartman sucht künftig nicht nur auf dem Footballfeld nach dem Erfolg, sondern auch vor laufenden Kameras nach der passenden Partnerin. Der Quarterback der Washington Commanders wird der neue Bachelor in der gleichnamigen US-Datingshow.

Wie der Sender ABC bekanntgab, steht der 27-Jährige im Mittelpunkt der neuen Staffel, die am 21. März startet. Hartman gehört derzeit dem Trainingskader der Commanders an, hat in der NFL aber bislang noch kein reguläres Saisonspiel bestritten.

Sam Hartman steht bei den Washington Commanders unter Vertrag Sam Hartman steht bei den Washington Commanders unter Vertrag © IMAGO/NurPhoto

Ex-Bachelor überzeugt Hartman

Dabei war der Footballer zu Beginn alles andere als überzeugt von dem Format. „Am Anfang dachte ich: ‚Auf keinen Fall.‘ Die Konnotation mit der Show hat mir nicht gefallen“, sagte Hartman in der Sendung Good Morning America.

Den Ausschlag für seine Teilnahme gab ein Gespräch mit Jesse Palmer. Der frühere Quarterback der New York Giants war 2004 selbst der erste Bachelor der US-Version. „Er hat mir einen Einblick in die Show gegeben und jeder, der bei klarem Verstand ist, würde zusagen, wenn man die Chance hat, die Liebe seines Lebens zu finden“, erklärte Hartman.

Sportlich machte sich Hartman vor allem im College Football einen Namen. Nach vier Spielzeiten für Wake Forest absolvierte er seine letzte College-Saison bei Notre Dame. Besonders 2021 überzeugte der Quarterback mit fast 4.300 Passing Yards und 39 Touchdown-Pässen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.