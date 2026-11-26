Drei Sekunden fehlen den Detroit Lions zum siebten Sieg in Serie. Eine starke Vorstellung des Deutschen und ein NFL-Rekord reichen nicht.

Bitterer Thanksgiving-Abend für Amon-Ra St. Brown: Der deutsche Footballstar hat mit den Detroit Lions nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage in der NFL kassiert. Im Spitzenspiel der NFC North unterlagen die Lions den Chicago Bears trotz einer Elf-Punkte-Führung im Schlussviertel mit 35:39.

Drei Sekunden vor dem Ende besiegelte Bears-Quarterback Caleb Williams mit einem Touchdown-Pass auf Rome Odunze die erste Heimniederlage Detroits in dieser Saison.

Amon-Ra St. Brown kassierte mit seinen Lions eine bittere Niederlage Amon-Ra St. Brown kassierte mit seinen Lions eine bittere Niederlage © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: St. Brown bleibt ohne Touchdown

St. Brown fing sieben Pässe für einen Raumgewinn von 146 Yards, blieb aber ohne Touchdown. Sein Teamkollege Jahmyr Gibbs stellte mit drei Lauf-Touchdowns einen NFL-Rekord auf: Kein Spieler in der Geschichte der Liga erzielte vor seinem 25. Geburtstag mehr Lauf-Touchdowns als der Running Back der Lions (55).

Nach einem spektakulären 70-Yard-Touchdown von Gibbs hatte Detroit im letzten Viertel bereits mit 35:24 geführt. Doch die Bears kämpften sich zurück, Lions-Coach Dan Campbell verzockte sich in der Schlussphase mit einem ausgespielten vierten Versuch. Statt per Field Goal auf sechs Punkte davonzuziehen, überließen die Lions den Gästen nach dem gescheiterten Spielzug noch einmal den Ball – Williams nutzte die Chance zur ersten Bears-Führung im Spiel.

Durch die Niederlage im direkten Duell gerieten die Lions (acht Siege, drei Niederlagen) im Rennen um den Divisionssieg gegenüber Chicago (9:2) ins Hintertreffen.