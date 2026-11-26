Sean Taylor spielt von 2004 bis zu seinem Tod 2007 für die Washington Redskins

Heute vor 19 Jahren wurde NFL-Superstar Sean Taylor aus dem Leben gerissen. In nur vier Jahren im Trikot der Washington Redskins wurde er zum Mythos und prägt die NFL bis heute.

Im Englischen gibt es ein Sprichwort: „Nur die Guten sterben jung.“ Fans der Washington Redskins, und heute Commanders, bringen diesen Ausspruch vor allem mit einem Namen in Verbindung: Sean Taylor.

Auch 19 Jahre nach seinem tragischen Tod ist sein legendäres Trikot mit der 21 bei Spielen der Commanders das mit Abstand meistgetragene im Stadion. Das liegt zum einen an seinem herausragenden Spiel für die in den vergangenen 25 Jahren leidgeprüfte Franchise, zum anderen aber auch an den schlimmen Umständen jenes 26. November 2007. Wird sein Name ausgesprochen, rührt er nicht wenige Anhänger auch heute noch zu Tränen.

Räuber glaubten, Taylor wäre bei Auswärtsspiel der Washington Redskins

Die Redskins spielten einen Tag zuvor bei den Tampa Bay Buccaneers, allerdings ohne Taylor, der wegen einer Knieverletzung nicht auflaufen konnte. Das wussten allerdings die fünf jungen Männer zwischen 16 und 20 Jahren nicht, die in der Nacht in sein Haus in Miami eindrangen, um ihn zu bestehlen.

Stattdessen überraschte Taylor die Männer mit einer Machete, um seine schlafende Familie zu schützen. Es fiel ein Schuss, der Taylor ins Bein traf. Die Verbrecher flüchteten. Allerdings wurde durch den Schuss eine Arterie getroffen.

Die Polizei von Miami-Dade Police 2007 am Tatort des Mordes an Sean Taylor an seinem Haus in Miami Die Polizei von Miami-Dade Police 2007 am Tatort des Mordes an Sean Taylor an seinem Haus in Miami © IMAGO/Newscom World

Der 24 Jahre alte NFL-Superstar wurde schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht, verstarb aber am 27. November 2007 aufgrund des hohen Blutverlustes.

NFL nach dem Mord unter Schock

Die Nachricht war ein Schock für die Redskins, die NFL und die gesamte Sportwelt. Taylor war bereits zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Topspieler der Liga. Im Draft 2004 hatten ihn die Redskins nach einer herausragenden College-Karriere in Miami an Nummer fünf ausgewählt. Schnell entwickelte er sich zu einem der besten Safeties der Liga – vor allem seine harten Tackles waren gefürchtet. „In seinem ersten NFL-Spiel war er bereits der beste Spieler auf dem Feld“, sagte Teamkollege Chris Cooley.

Entsprechend gigantisch war das Echo infolge des Mordes. Die NFL brachte seine Nummer 21 für den Rest der Saison im Andenken auf jedem Spielerhelm an. Die Anteilnahme durchzog die komplette amerikanische Sportwelt. Am 2. Dezember betraten die Redskins zum ersten Mal seit dem Tod ihres Anführers wieder das Spielfeld gegen die Buffalo Bills. Sie begannen das Spiel mit zehn Mann und ließen Taylors Platz beim ersten Spielzug demonstrativ frei.

DEINE MEINUNG

Die Atmosphäre an diesem Tag ließ erschaudern. Nach dem Spiel sagte sein Head Coach Joe Gibbs (drei Super Bowls mit den Redskins): „Gott hat manche Menschen erschaffen, um Football zu spielen. Er war einer von ihnen.“

Täter bleibt noch mindestens bis 2060 in Haft

Die Täter wurden schnell gefasst und nach diversen Verschiebungen des Prozesses schließlich zwischen 2012 und 2015 zu 18, 29, 30, 57,5 Jahren und lebenslänglich (für den Kopf der Bande) verurteilt. Den vermutlichen Schützen Eric Rivera Jr. rettete vor der Todesstrafe lediglich der Fakt, dass er bei der Tat noch 17 Jahre alt gewesen war.

Alle fünf sitzen nach wie vor im Gefängnis, Riveras Bitte um eine Reduzierung seiner Strafe von 57,5 Jahren wurde 2018 abgewiesen. Inzwischen ist er 36 Jahre alt und wird nach aktuellem Stand noch bis mindestens 2060 im Gefängnis bleiben.

Eric Rivera Jr. wurde 2014 für den Mord an NFL-Superstar Sean Taylor zu 57,5 Jahren Gefängnis verurteilt Eric Rivera Jr. wurde 2014 für den Mord an NFL-Superstar Sean Taylor zu 57,5 Jahren Gefängnis verurteilt © IMAGO/Newscom World

Mythos Taylor prägt NFL-Spieler noch heute

Taylors Andenken wird unabhängig davon weitergetragen. In nur vier NFL-Jahren hat sich der Safety zu einem Mythos gemacht, der folgende Spielergenerationen eindringlich geprägt hat. Auch heute bezeichnen ihn NFL-Stars als Inspiration oder Vorbild – darunter Superstars wie Tom Brady, Randy Moss, Kam Chancellor oder Landon Collins, der aus Respekt auf Taylors Nummer wechselte.

Niemand teilte härtere Tackles aus, zudem hatte er immer einen Riecher für den Ball. Seine Kombination aus Schnelligkeit, Power und Spielintelligenz war einzigartig. Gegnerische Offensivspieler fürchteten ihn.

Taylor hätte die Position des Safety revolutionieren können, die Hall of Fame wäre für den Modellathleten praktisch Formsache gewesen.

Washington Redskins: Safety Sean Taylor (21) war für seine harten Hits in der NFL gefürchtet – wie hier gegen Chiefs-Star Priest Holmes Washington Redskins: Safety Sean Taylor (21) war für seine harten Hits in der NFL gefürchtet – wie hier gegen Chiefs-Star Priest Holmes © IMAGO/Newscom World

Pro-Bowl-Tackle auch 20 Jahre später noch viraler Hit

Unvergessen bleibt sein unfassbarer Hit beim Pro Bowl Anfang 2007 gegen den Punter der AFC, Brian Moorman. Die Videos gehen jährlich auf YouTube und anderen sozialen Kanälen viral.

Trickspielzüge waren im inzwischen abgeschafften All-Star-Spiel der NFL üblich. Deshalb versuchte Moorman im dritten Viertel mit einem Fake ein First Down für sein Team zu erlaufen, ehe Taylor wie aus dem Nichts auftauchte und den damals 40-Jährigen unerbittlich, aber regelkonform, in den Boden stampfte.

„Ich wünschte, ich hätte noch eineinhalb Yards geschafft. Dann könnte ich wenigstens sagen, ich habe das First Down geschafft, bevor er mich umgenagelt hat“, scherzte Moorman im Jahr 2022 über die Kultszene.

Die Facemask von Taylor riss ein Loch in Moormans Trikot und hinterließ einen Abdruck in seiner Schulter. „Das Trikot ist wahrscheinlich das meistgeschätzte Stück meiner Karriere“, sagte Moorman.

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Legendärer Redskins-Sieg bleibt im Gedächtnis

Für die Redskins und ihre Fans sticht wahrscheinlich sein Return nach einem geblockten Field Goal gegen den verhassten Erzrivalen Dallas Cowboys am 5. November 2006 heraus.

Taylor nahm in der eigentlich letzten Aktion des Spiels beim Stand von 19:19 den Ball nach dem Block auf, trug ihn zurück und wurde dabei gefoult. Durch die Strafe gegen Dallas kamen die Redskins in Field-Goal-Reichweite und erhielten bei abgelaufener Uhr einen letzten Spielzug und gewannen durch einen erfolgreichen Kick.

Insgesamt gelangen Taylor in nur 55 Spielen zwölf Interceptions und unglaubliche 299 Tackles. 2006 und posthum auch 2007 wurde er in den Pro Bowl gewählt – der erste Spieler, dem diese Ehre zuteil wurde. Eine Zufahrtsstraße am Stadion der Commanders trägt inzwischen seinen Namen, auch seine Nummer wird nie mehr vergeben.

Vor dem neuen Stadion, das 2030 am selben Platz wie das frühere RFK-Stadium eröffnet werden soll, ist eine Statue für den unvergessenen Superstar des Teams geplant.

Sean Taylor beim Aufwärmen vor einem NFL-Spiel mit den Washington Redskins Sean Taylor beim Aufwärmen vor einem NFL-Spiel mit den Washington Redskins © IMAGO/Icon Sportswire

Nach problematischen Jahren hatte Taylor sein Glück gefunden

Eine besondere Tragik liegt im Zeitpunkt von Taylors Tod. Nach einer Alkoholfahrt und einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung hatte er sein Leben mit 24 Jahren in den Griff bekommen. Die Hochzeit mit seiner Verlobten war in Planung und die gemeinsame 18 Monate alte Tochter Jackie war sein ganzer Stolz.

Die Taylor-Familie blieb den Redskins und Commanders eng verbunden. Seans Bruder Gabe war beim Tod seines großen Bruders sechs Jahre alt, spielte ebenfalls Football und bekam nach einem Tryout bei den Commanders einen Vertrag in Washington bei den D.C. Defenders in der UFL. Dort trug er Seans Nummer 21.

Tochter Jackie trägt sein Vermächtnis weiter

Tochter Jackie ist inzwischen über 1,90 Meter groß und eine sehr erfolgreiche Volleyballerin am College in North Carolina, nachdem sie mit der High School ihres Vaters in Miami Staatsmeister geworden war. Auch sie trägt stolz die 21 und hat die Athletik von ihrem Papa geerbt.

Sie ist außerdem regelmäßig bei Commanders-Spielen und bekam durch den Einfluss von Commanders-Fan und Basketball-Superstar Kevin Durant sogar einen eigenen Nike-Schuh mit der 21 als Logo.

„Mir war immer am wichtigsten, seinen Namen und sein Vermächtnis am Leben zu erhalten. Das ist keine Bürde für mich, es ist eher eine Verbindung zu ihm“, sagte sie 2023 in einem Interview mit ESPN.

Taylor selbst sagte einmal: „Du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Wenn die Zeit kommt, dann kommt sie.“ Durch seine Familie, sein Team und dessen Fans ist Sean Taylor tatsächlich zu einem unsterblichen Mythos geworden.