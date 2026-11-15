Mahomes-Gala! Chiefs-Superstar jagt NFL-Legenden

Patrick Mahomes führt die Kansas City Chiefs mit einer Gala zum Sieg gegen die Atlanta Falcons. Dabei erreicht der Quarterback eine Marke, die ihm seit Jahren nicht mehr gelungen ist.

Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs am Sonntag mit einer Gala-Vorstellung zu einem 35:13-Auswärtssieg gegen die Atlanta Falcons geführt. Der Quarterback warf fünf Touchdown-Pässe und blieb ohne Interception. Es war sein erstes Spiel mit fünf Touchdown-Würfen seit 2022.

Mahomes brachte 22 seiner 35 Pässe für 348 Yards an. Zum siebten Mal in seiner Karriere gelangen ihm fünf Touchdown-Pässe in einer Partie, zum fünften Mal blieb er dabei ohne Interception. Häufiger als Mahomes schafften nur Drew Brees, Tom Brady und Peyton Manning ein Spiel mit mindestens fünf Touchdown-Pässen.

Patrick Mahomes glänzte mit fünf Touchdown-Pässen Patrick Mahomes glänzte mit fünf Touchdown-Pässen © IMAGO/Icon Sportswire

Die Chiefs stehen nach dem Erfolg bei sieben Siegen und zwei Niederlagen. In der kommenden Woche empfangen sie die Arizona Cardinals, ehe an Thanksgiving das Duell mit den Buffalo Bills folgt. Atlanta geht mit einer Bilanz von 3:7 in seine spielfreie Woche.

Den ersten Touchdown fing Running Back Emmett Johnson nach einem Pass über zwölf Yards. 18 Sekunden vor der Pause fand Mahomes Neuzugang Josh Downs über 18 Yards zur 14:3-Führung. Nach dem Seitenwechsel fing Rookie Cyrus Allen einen 39-Yard-Pass zu seinem ersten NFL-Touchdown, ehe Johnson mit seinem zweiten Fang in der Endzone auf 28:3 erhöhte.

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NFL: Johnson glänzt als Walker-Ersatz

Die Falcons verkürzten und sicherten sich anschließend einen Onside-Kick – den ersten erfolgreichen bei 23 Versuchen in dieser NFL-Saison. Doch Mahomes antwortete mit einem 43-Yard-Touchdown-Pass auf Andrew Armstrong zum Endstand.

Johnson, der den verletzten Kenneth Walker ersetzte, kam bei 19 Läufen auf 93 Yards und fing sechs Pässe für 70 Yards. Downs, erst unter der Woche per Trade verpflichtet, verbuchte bei seinem Debüt vier Fänge für 53 Yards und einen Touchdown.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.