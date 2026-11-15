Erfolgreiche Rückkehr: Cousins siegt mit den Vikings

Ausgerechnet im Lambeau Field gibt Kirk Cousins sein Comeback für Minnesota. Der Quarterback siegt mit seinem neuen und alten Klub.

Vor drei Jahren machte Kirk Cousins bei den Green Bay Packers sein bislang letztes Spiel im Trikot der Minnesota Vikings, jetzt kehrte der Quarterback an genau gleicher Stelle erfolgreich in das Team aus der National Football League zurück. Der 38-Jährige, erst Anfang der Woche von den Las Vegas Raiders gekommen, setzte sich mit seinem alten und neuen Klub im Lambeau Field 30:10 durch.

Minnesota hatte den Routinier nach dem Ausfall von Kyler Murray zum zweiten Mal unter Vertrag genommen. Cousins brachte 21 von 31 Würfen für 207 Yards an, ihm gelangen zwei Touchdown-Pässe. Für die Vikings war es in der engen NFC North der siebte Sieg im neunten Spiel. Die Detroit Lions, am Sonntag in München Sieger gegen die New England Patriots (35:10), und die Chicago Bears haben die gleiche Bilanz.

Zurück bei den Vikings: Kirk Cousins Zurück bei den Vikings: Kirk Cousins © IMAGO/UPI Photo

Cousins schreibt bei Rückkehr Geschichte

Cousins war 2018 von den Washington Redskins (heute Commanders) zu den Vikings gegangen, ein in Green Bay erlittener Achillessehnenriss Ende Oktober 2023 war der Schlusspunkt seines ersten Engagements bei der Franchise.

Bei seiner Rückkehr schrieb er Geschichte. Cousins ist der erste NFL-Quarterback seit 1950, der an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen für verschiedene Mannschaften in der Startaufstellung stand.

Eine Gala legte erneut Patrick Mahomes hin. Der Star-Quarterback führte seine Kansas City Chiefs mit fünf Touchdown-Pässen zu einem 35:13 bei den Atlanta Falcons. Mahomes warf für starke 348 Yards. Auch die Chiefs stehen bei 7:2 Siegen.