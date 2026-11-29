Die "Legion of Boom" machte die Seattle Seahawks weltweit berühmt. Franchise-Legende Marcus Trufant erlebte den Aufstieg der späteren Super-Bowl-Sieger aus nächster Nähe. Bei SPORT1 spricht er über das Vermächtnis der Kult-Defense, unterschätzte Seahawks-Stars und den besonderen Geist der Franchise.

Als die Seattle Seahawks in den 2010er Jahren mit der legendären Legion of Boom die NFL dominierten – und dadurch auch den NFL-Hype in Deutschland anheizten -, standen meist Namen wie Richard Sherman, Kam Chancellor oder Earl Thomas im Rampenlicht.

Einer der heimlichen Stars war Marcus Trufant, der nach seinem Zenit als Mentor für die neue Generation fungierte. Seine Glanzzeit als einer der besten Passverteidiger neigte sich gerade dem Ende zu, als die Seattle-Defense neue Legenden schuf.

Der Cornerback, dreimaliger Pro Bowler und Gesicht der Seahawks-Defense der 2000er Jahre, nimmt seine Rolle heute mit Humor an. „Ich bin der Opa der Legion of Boom“, sagt Trufant lachend am SPORT1-Mikrofon.

Start der Legion of Boom: „Man wusste es schon damals“

Die Legion of Boom war der Spitzname jener kompromisslosen Seahawks-Defense, die Seattle zwischen 2011 und 2018 zur gefürchtetsten Defense der NFL machte und 2014 den ersten Super-Bowl-Titel der Franchise gewann. Trufant, der zwischen 2003 und 2012 147 Mal für die Seahawks spielte, erlebte die Anfänge dieser Gruppe noch selbst und prägte die späteren Superstars.

„Ich habe mit vielen der Jungs gespielt, als sie noch junge Spieler waren“, erinnert sich die Seahawks-Legende beim Gespräch in München. „Ein Typ wie Kam Chancellor hat damals in meinen Jahren im Special Teams angefangen. Earl Thomas war schon damals unglaublich schnell und konnte jeden tackeln. Und Sherman hat schon damals das Selbstbewusstsein gehabt, das ihn auszeichnet.“

Für Trufant war die Entwicklung der jungen Talente keine Überraschung. „Man wusste es schon damals, wie gut sie sein könnten“, sagt er. Tatsächlich wurden Chancellor, Thomas und Sherman später zu den drei dominierenden Gesichtern einer Defense, die Gegner regelmäßig einschüchterte und durch ihre physische Spielweise berühmt wurde. Auch deswegen haben die Seahawks in Deutschland eine der größeren Fanbases.

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„Sie haben sich ein Vermächtnis aufgebaut“

Dass die Legion of Boom bis heute fast jedem Football-Fan ein Begriff ist, macht den ehemaligen Cornerback stolz. „Sie haben sich ein Vermächtnis aufgebaut, das sie auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Auch noch heute spricht man über die Legion of Boom. Für mich war es ein Privileg, dass ich noch mit den Jungs zusammenspielen durfte.“

Dabei weiß der 45-Jährige aus eigener Erfahrung, was nötig ist, um eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen. Der frühere Seahawks-Star stand 2005 selbst im Super Bowl XL, verlor dort jedoch gegen die Pittsburgh Steelers. Ähnlich erging es später seinem Bruder Desmond Trufant, der mit den Atlanta Falcons (2017 vs. Patriots) ebenfalls eine Super-Bowl-Niederlage hinnehmen musste.

„Unsere Familie ist wie die Buffalo Bills“

„Die Wahrheit unserer Familie ist irgendwie so wie die Buffalo Bills“, scherzt Trufant. „Wir waren ein paar Mal im Super Bowl, haben ihn aber nie gewonnen.“ Trotzdem überwiegen die positiven Erinnerungen. „Es ist auch eine schöne Sache, darüber zu sprechen, dass man es bis zum Super Bowl geschafft hat. Uns hat nur der letzte Schritt gefehlt.“

Dass Seattle nach dem Super-Bowl-Triumph in der letzten Saison aktuell nicht mehr zu den Topfavoriten gehört, sieht Trufant gelassen. Trotz einer wechselhaften Saison vertraut er auf das Team, von echter Krise kann bei einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen ohnehin keine Rede sein.

„Die Seahawks werden sehr gut gecoacht, von Mike Macdonald und Co. – und im Kader sind großartige Spieler“, erklärt er. „Deswegen habe ich großes Vertrauen in die Seahawks.“

Beispiel JSN: „Wir werden oft übersehen“

Auch einzelne Stars wie Receiver Jaxon Smith-Njigba stehen für ihn sinnbildlich für die Mentalität der Franchise. Obwohl „JSN“ die Liga wie im Vorjahr mit 1.207 Receiving Yards anführt, fallen bei Experten meist andere Namen, wenn es um die besten Wide Receiver der Liga geht.

„So funktioniert das manchmal in Seattle. Wir werden oft übersehen“, erklärt Trufant. „Aber er macht sein Ding. Die Gegner doppeln ihn mit ihrer Verteidigung und stellen sich auf ihn ein, aber er findet immer einen Weg.“

Womöglich ist genau das eine Eigenschaft, die Seattle seit Trufants aktiver Zeit begleitet: Die Seahawks fühlen sich oft unterschätzt. Die „Legion of Boom“ bewies einst eindrucksvoll, wohin das führen kann. Und wenn man Marcus Trufant zuhört, wird deutlich, wie stolz er ist, der „Opa“ jener Verteidigung gewesen zu sein, die seine Franchise berühmt machte.