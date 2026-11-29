Für Tua Tagovailoa ist bei den Atlanta Falcons nach kurzer Zeit Schluss. Der Quarterback steht nach seiner Entlassung vor einer ungewissen Zukunft in der NFL.

Die Atlanta Falcons haben sich von Quarterback Tua Tagovailoa getrennt. Das Team gab die Entlassung am Samstag bekannt. General Manager Ian Cunningham erklärte, nach Gesprächen mit den Vertretern des Spielers habe man diesen Schritt für die beste Lösung gehalten.

„Tua kam nach Atlanta, um sich dem Wettbewerb zu stellen, und er hat sich während seiner gesamten Zeit hier charakterstark und respektvoll verhalten“, sagte Cunningham. „Nach reiflichen Gesprächen mit Tuas Vertretern hielten wir dies für den besten Weg. Wir wünschen Tua und seiner Familie nur das Beste.“

Tua Tagovailoa wurde bei den Atlanta Falcons entlassen Tua Tagovailoa wurde bei den Atlanta Falcons entlassen © IMAGO/Icon Sportswire

Tagovailoas einziger Einsatz in der regulären Saison folgte gegen die Baltimore Ravens, als er den verletzten Michael Penix ersetzte. In der Verlängerung warf der frühere Star-Quarterback der Miami Dolphins eine Interception, die Atlantas Niederlage mit 23:30 besiegelte.

Der Quarterback landet nun auf der Waiver-Liste und kann von jedem Team verpflichtet werden. Für den Rest der Saison wäre er zum Mindestgehalt verfügbar. Meldet kein Team Anspruch an, wird er Free Agent.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.