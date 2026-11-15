Podolski? "Es klang, als käme eine Kanone aus seinem Fuß"

Vor dem Munich Game der NFL zwischen Detroit und New England äußert sich eine Patriots-Legende lobend über Amon-Ra St. Brown. Am Sonntag solle dieser aber nicht sein bestes Spiel zeigen.

Der langjährige NFL-Profi Stephen Gostkowski hat im Gespräch mit SPORT1 von Amon-Ra St. Brown geschwärmt.

„Er ist der Beste. Er ist unglaublich“, sagte Gostkowski über den deutsch-amerikanischen Wide Receiver, der im Munich Game der NFL am Sonntag mit den Detroit Lions auf die New England Patriots trifft.

1:05 SPORT1 Immer pünktlich? Diese deutschen Tugenden stecken in St. Brown

Der frühere Kicker, der in seiner Karriere dreimal den Super Bowl gewann, ergänzte: „Es ist schwer, ihn nicht zu mögen.“

St. Brown gehört seit mehreren Jahren zu den prägenden Gesichtern der Lions und zu den besten Passempfängern der NFL. Eine kleine Einschränkung machte Gostkowski dann aber doch. Mit Blick auf das Munich Game meinte der ehemalige Patriots-Star augenzwinkernd: „Ich hoffe, dass er in jedem Spiel gut ist – außer heute.“

Gostkowski macht Bekanntschaft mit Lukas Podolski

Gostkowski äußerte sich am SPORT1-Mikrofon auch zu möglichen Kicker-Talenten unter den Fußballern.

„Ich habe am Samstag Lukas Podolski getroffen – und er hat einige Field Goals gekickt. Es klang, als würde eine Kanone aus seinem Fuß schießen. Er könnte es. Ich weiß auch, dass Harry Kane gesagt hat, dass es probieren möchte. Ich bin mir sicher, dass diese Jungs, wenn sie sich richtig ins Zeug legen, darin ziemlich gut sein könnten“, erklärte Gostkowski.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.