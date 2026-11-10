Nach dem 23:6 bei den Minnesota Vikings steht Buffalo bei 7:1 Siegen. Vor allem die Defensive überragt.

Die Buffalo Bills haben im Topspiel der NFL ihre starke Form untermauert und einen überzeugenden 23:6-Erfolg bei den Minnesota Vikings gefeiert. In einem von den Defensivreihen geprägten Duell setzte sich Buffalo dank einer abgeklärten Leistung durch und baute seine Bilanz in der US-Football-Liga auf 7:1 Siege aus. Die Vikings kassierten dagegen ihre zweite Niederlage der Saison und stehen nun bei 6:2.

Überragend war vor allem die Defensive der Bills, die Minnesotas Angriff nahezu komplett lahmlegte. Quarterback-Veteran Carson Wentz (33), der den verletzten Kyler Murray ersetzte, erlebte bei den Vikings einen gebrauchten Abend. Der Routinier brachte lediglich acht Pässe an den Mann, leistete sich zwei Interceptions und einen Fumble.

Bills-Quarterback Josh Allen feiert einen Sieg im Topspiel Bills-Quarterback Josh Allen feiert einen Sieg im Topspiel © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/David Berding

Bills-Quarterback Josh Allen lobte anschließend den Auftritt seines Teams. „Es ist genau das, was es war – eine großartige Leistung. Wir wussten, dass vier Viertel lang alles von uns verlangt wird“, sagte Allen bei ESPN: „Das ist ein großartiges Team, gegen das wir gespielt haben. Sie sind hervorragend gecoacht, und diese Defense ist aus gutem Grund die beste der Liga.“ Die Vikings-Defense hatte zuvor in sieben Spielen nur 93 Punkte zugelassen.

Buffalo glänzt nicht, ist aber effizient

Offensiv glänzte Buffalo zwar nur selten, agierte jedoch effizient. Allen verbuchte 234 Passing Yards und einen Touchdown-Pass, Running Back James Cook erlief 107 Yards und erzielte den entscheidenden Touchdown im Schlussviertel.

Nach einem ausgeglichenen Auftakt führten die Bills zur Pause 10:6, ehe sie ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten. Drei Field Goals von Tyler Bass sowie Cooks Lauf in die Endzone besiegelten letztlich den verdienten Auswärtssieg. Mit dem Erfolg festigten die Bills die Führung in der AFC East vor den New England Patriots (5:4).