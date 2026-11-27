Die Buffalo Bills setzen sich im Duell mit Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs durch. An Thanksgiving fällt die Entscheidung erst mit der ablaufenden Uhr.

Die Buffalo Bills haben das Thanksgiving-Spitzenspiel der NFL gegen die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes dramatisch gewonnen. Kicker Tyler Bass wurde am Donnerstag (Ortszeit) beim 13:10-Heimsieg zum großen Helden: Mit auslaufender Uhr verwandelte er aus 57 Yards ein Field Goal.

Zuvor hatte Buffalo bei Regen und Wind einen Punt der Chiefs abgefälscht und sich damit die Chance auf das entscheidende Field Goal verschafft.

Patrick Mahomes und die Chiefs mussten eine bittere Niederlage hinnehmen Patrick Mahomes und die Chiefs mussten eine bittere Niederlage hinnehmen © IMAGO/Icon Sportswire

Für die Bills um Quarterback Josh Allen, der einen schwachen Abend erlebte, war es der siebte Sieg in Serie. Mit einer Bilanz von zehn Siegen und einer Niederlage führt Buffalo sowohl die AFC East als auch die gesamte AFC an. Die Chiefs stehen nach ihrer dritten Niederlage bei acht Siegen und liegen in der AFC West hinter den Denver Broncos.

Nach einem punktlosen ersten Viertel brachte James Cook die Gastgeber per Lauf-Touchdown in Führung. Allen warf anschließend seine zehnte Interception der Saison, doch Kansas City machte aus dem Ballgewinn zunächst keine Punkte. Erst kurz vor der Pause verkürzte Harrison Butker per Field Goal auf 3:7.

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Schwaches Spiel von Josh Allen

Nach dem Seitenwechsel drehte Emmett Johnson die Partie mit einem Lauf in die Endzone. Allen unterlief danach in der Red Zone seine zweite Interception des Abends. Der Bills-Quarterback brachte insgesamt lediglich zehn seiner 21 Pässe für 81 Yards an den Mann, Mahomes kam auf 174 Passing Yards – beide blieben ohne Touchdown-Pass. Cook erlief für Buffalo 117 Yards.

Im Schlussviertel glich Bass zunächst aus 54 Yards zum 10:10 aus. Butker vergab später die Chance auf die erneute Führung der Chiefs, als sein Versuch aus 46 Yards danebenging. Kurz vor Schluss berührte Buffalos Joe Andreessen einen Punt von Matt Araiza, Greg Dortch trug den Ball anschließend 17 Yards zurück. So kam Bass noch zu seinem entscheidenden Kick.

In der AFC East folgen auf Buffalo die New England Patriots mit fünf Siegen und fünf Niederlagen, die New York Jets mit 3:8 und die Miami Dolphins mit 1:9. In der AFC West stehen die Broncos bei 8:2, hinter Kansas City folgen die Las Vegas Raiders mit 4:7 und die Los Angeles Chargers mit 1:9. Die Chiefs belegen in der AFC-Playoff-Wertung Rang fünf.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.