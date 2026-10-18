Travis Hunter glänzt für die Jacksonville Jaguars auf beiden Seiten des Feldes. Gegen die Houston Texans gelingt dem Zwei-Wege-Star eine NFL-Seltenheit, die es seit 24 Jahren nicht mehr gab.

Ist das Einhorn jetzt endlich voll in der NFL angekommen? Travis Hunter hat beim London-Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans ein seltenes Kunststück geschafft, konnte die 31:34-Niederlage aber nicht verhindern.

Hunter gelang innerhalb weniger Minuten erst ein eigener Touchdown in der Offensive und dann eine Interception in der Defensive.

Travis Hunter glänzte für die Jacksonville Jaguars Travis Hunter glänzte für die Jacksonville Jaguars © IMAGO/Action Plus

„Er hat für uns auf beiden Seiten des Feldes einige entscheidende Spielzüge gemacht“, sagte Cheftrainer Liam Coen nach dem Spiel: „Wir müssen ihm weiterhin den Ball zuspielen, darauf aufbauen und dafür sorgen, dass es zum Rhythmus und zum Spielfluss passt. Aber er hat definitiv dazu beigetragen, dass wir heute in die Lage gekommen sind, dieses Spiel zu gewinnen.“

Damit erfüllte der 23-Jährige jetzt auch endlich eines der Versprechen, für das ihn die Jaguars 2025 im Draft an zweiter Stelle ausgewählt hatten. Denn Hunter ist eine echte Ausnahme: Er kann in der Defensive als Cornerback und in der Offensive als Wide Receiver auflaufen.

NFL: Hunter fängt Touchdown und fängt Interception

Jetzt fing er als Wide Receiver im vierten Viertel einen sieben Yards langen Touchdown-Pass von Trevor Lawrence und verkürzte auf 28:31. Beim folgenden Drive der Texans fing er dann als Cornerback einen Pass von C.J. Stroud in der Endzone ab.

Damit ist Hunter der erste NFL-Profi seit Brian Dawkins im Jahr 2002, der in derselben Partie einen Receiving Touchdown und eine Interception verbucht. Für Hunter war es der erste Touchdown der laufenden Saison, für Stroud die erste Interception der Spielzeit.

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Und diese Interception war zudem unglaublich wichtig. Als Houston in der Schlussphase zum möglicherweise entscheidenden Touchdown unterwegs war, fing Hunter den Pass des Star-Quarterbacks in der eigenen Endzone ab und verhinderte so die Entscheidung.

Wenig später glich Cam Littler per Field Goal zum 31:31 aus. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht, da Ka’imi Fairbairn in der Schlusssekunde ebenfalls per Field Goal doch noch den Sieg für Houston eintütete.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.