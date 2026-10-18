Irrer Fumble! Was ist mit diesem Star-Quarterback passiert?

A.J. Brown kehrt rechtzeitig zum Division-Duell gegen die New York Jets zurück. Der Wide Receiver der New England Patriots ist nach seiner Knöchelverletzung wieder im aktiven Kader.

Die New England Patriots können im Heimspiel gegen die New York Jets wieder auf A.J. Brown setzen. Der Wide Receiver wurde am Samstag von der Injured Reserve List aktiviert und steht damit nach vier verpassten NFL-Partien vor seinem ersten Auftritt im Gillette Stadium.

Brown hatte sich beim Saisonauftakt gegen die Seattle Seahawks eine hohe Knöchelverstauchung zugezogen.

A.J. Brown ist nach seiner Verletzung zurück bei den New England Patriots A.J. Brown ist nach seiner Verletzung zurück bei den New England Patriots © IMAGO/Newscom World

NFL: A.J. Brown nach Verletzung zurück bei Patriots

In seinem Patriots-Debüt stand er 30 Snaps auf dem Feld, fing drei Pässe für 26 Yards und zog zudem eine Pass-Interference-Strafe über 34 Yards. Danach musste der 29-Jährige auf die Injured Reserve List.

Neben Brown beförderte New England Defensive Back Elliott Davison aus dem Practice Squad in den Kader. Running Back Hassan Haskins wurde dagegen aus dem Practice Squad entlassen.

Dass die Patriots weder Offensive Tackle Marcus Bryant aktivierten noch einen Running Back nachnominierten, deutet auf Einsätze von Left Tackle Will Campbell trotz Knieproblemen und von TreVeyon Henderson trotz einer Knöchelverletzung hin. Beide waren als fraglich gelistet.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.