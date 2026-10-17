Quarterback Jalen Hurts fehlt nach US-Medienberichten auf unbestimmte Zeit.

Die Philadelphia Eagles müssen in der NFL wohl länger als befürchtet auf ihren Star-Quarterback Jalen Hurts verzichten.

Der Super-Bowl-Champion von 2025 setzte den 28-Jährigen wegen eines oberflächlichen Blutgerinnsels in der Wade auf die Verletztenliste, nach mehreren Berichten in den US-Medien ist seine Rückkehr ungewiss.

Schon am Donnerstag teilte die Franchise das Aus von Hurts für das Spiel gegen die Carolina Panthers am Sonntag mit.

NFL: Blutgerinnsel stoppt Hurts vorerst

Nach Angaben des Teams hatte Hurts erstmals am 8. Oktober über Beschwerden in der Wade geklagt. Während der Niederlage gegen die Los Angeles Rams (20:24) vier Tage zuvor war ihm ein Gegenspieler auf die Wade getreten. Hurts ließ sich behandeln und absolvierte anschließend zunächst das Trainingsprogramm.

Bei einer Untersuchung am Samstag in London, wo Philadelphia am vergangenen Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars (17:19) angetreten war, wurde das oberflächliche Blutgerinnsel festgestellt. Die Ärzte sahen zunächst kein Risiko und gaben Hurts für das Spiel frei. Eine Nachuntersuchung am Mittwoch ergab jedoch, dass sich das kleine Blutgerinnsel bewegt hatte. Hurts wurde deshalb aus dem Verkehr gezogen.

Bereits am Freitag hatten die Eagles Quarterback Joe Milton von der Reserve der Dallas Cowboys verpflichtet.