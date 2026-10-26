Die NFL live in Madrid sehen? Jetzt Chance sichern auf das Erlebnis vor Ort und am Gewinnspiel von SPORT1 und der NFL teilnehmen.

Die NFL kommt nach Madrid – und Sie können dabei sein! SPORT1 verlost gemeinsam mit der NFL 1x 2 Tickets für das NFL Madrid Game.

-> Hier geht’s zum Gewinnspiel <-

Am 8. November treffen die Cincinnati Bengals im Bernabéu auf die Atlanta Falcons. Das Gewinnspiel läuft vom 26.10. bis zum 29.10.

Alle Teilnahmebedingungen gibt’s unter dem Link zum Gewinnspiel. Teilnahmeformular ausfüllen und Chance sichern!