Patrick Mahomes nimmt nach der deutlichen Niederlage der Kansas City Chiefs bei den Seattle Seahawks die Offense in die Verantwortung.

Patrick Mahomes nimmt nach der ersten Saisonpleite der Kansas City Chiefs die Offense in die Pflicht. Beim 3:20 bei den Seattle Seahawks blieb Kenneth Walker III in seinem ersten Spiel gegen sein früheres Team bei 36 Rushing Yards in 14 Läufen – der schwächste Wert des Runningbacks seit seinem Wechsel nach Kansas City.

Die Chiefs sammelten nur 213 Yards und erreichten kein einziges Mal die Red Zone. Laut ESPN war es das erste Spiel mit Mahomes als Starter, in dem Kansas City nicht bis in diese Zone kam.

Patrick Mahomes zeigte sich sehr kritisch Patrick Mahomes zeigte sich sehr kritisch © IMAGO/Icon Sportswire

„Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir wollten“, kritisierte Mahomes und wählte danach sehr deutliche Worte: „Das hat uns viele Punkte gekostet oder zumindest genug, um konkurrenzfähig zu sein. Wir müssen daraus lernen. Man muss es spüren. Das ist mies. So will man zur Primetime nicht spielen.“

NFL: Mahomes nimmt schwachen Walker in Schutz

Seinen schwachen Teamkollegen Walker nahm er dagegen in Schutz: „Wir müssen ihm helfen. Das ist das Wichtigste. Wenn sie so viel darauf setzen, das Laufspiel zu stoppen, müssen wir mit Play Action und Bewegung im Angriff den Ball werfen können. Wenn wir das nicht liefern, werden sie weiter viele Spieler gegen ihn stellen. Das macht es für das Laufspiel schwer.“

In Woche acht wartet auf Kansas City nun das Duell bei den Denver Broncos. Deren Defense ließ in der vergangenen Saison ligaweit die zweitwenigsten Yards pro Spiel zu, geriet in dieser Spielzeit aber ins Straucheln. Zum Saisonauftakt hatten die Chiefs beim 31:10 gegen Denver 392 Yards erzielt, Walker lief dabei für 173 Yards bei 7,5 Yards pro Versuch.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.