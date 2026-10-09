Bittere Gewissheit um Ravens-Quarterback Jackson

Lamar Jackson fehlt den Baltimore Ravens im Duell mit den Atlanta Falcons. Für den verletzten Quarterback übernimmt Tyler Huntley.

Die Baltimore Ravens müssen am Sonntag bei den Atlanta Falcons ohne Lamar Jackson auskommen. Head Coach Jesse Minter schloss den Quarterback am Freitag wegen seiner Sprunggelenksverletzung aus. Tyler Huntley wird für Baltimore starten.

Jackson hatte sich beim 24:18 gegen die Tennessee Titans am vergangenen Sonntag während des letzten Offensivspielzugs der ersten Halbzeit verletzt und war danach nicht zurückgekehrt. Der 29-Jährige verließ das Stadion anschließend mit einem Schutzstiefel und trainierte in dieser Woche nicht.

Jackson-Ausfallzeit noch ungewiss

NFL-Insider Ian Rapoport hatte zuvor berichtet, Jackson habe eine Verstauchung erlitten. Nach Rapoports Informationen könnte Jackson mehrere Spiele verpassen, die Verletzung werde jedoch weder als langfristig noch als operationsbedürftig eingestuft.

Schon in der vergangenen Saison war der Ravens-Star nur in 13 Partien zum Einsatz gekommen, nachdem er sich gegen die Kansas City Chiefs in Woche 4 am Oberschenkel verletzt hatte; Woche 17 gegen die Green Bay Packers verpasste er zudem wegen Rückenproblemen.

Seine Bedeutung für Baltimore ist enorm: Seit 2019 stehen die Ravens mit Jackson bei einer Bilanz von 73:34, ohne ihn bei 6:12. Huntley führte Baltimore in der vergangenen Saison bei den Packers zu einem 41:24-Erfolg und brachte es dabei auf 107 Passing Yards, einen Touchdown sowie 60 Rushing Yards.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.