Mike Ditka führte die Chicago Bears 1986 zum bislang letzten Super-Bowl-Sieg. Zuvor hatte er als Spieler NFL-Geschichte geschrieben.

Trauer im American Football: Mike Ditka, als Spieler und Trainer NFL-Champion mit den Chicago Bears, ist am Freitag verstorben, wie seine Familie bekannt gab. Er wurde 86 Jahre alt. „Während die Welt Mike als Footballspieler in der Hall of Fame, als legendären Trainer und als Anführer des Super-Bowl-XX-Meisterteams der Chicago Bears kannte, war er für uns das Herz unserer Familie. Mike wird uns unendlich fehlen und uns für immer in Erinnerung bleiben“, heißt es in dem Statement.

Ditkas Super-Bowl-Rekord als Spieler & Coach

Ditka spielte von 1961 bis 1972 in der NFL als Tight End. Er verhalf den Bears 1963 zum Titelgewinn und fing später einen Touchdown-Pass für Dallas beim Super-Bowl-Sieg der Cowboys im Jahr 1972.

Als Trainer führte Ditka die Bears am 26. Januar 1986 zum Super-Bowl-Sieg. Der deutliche 46:10-Erfolg über die New England Patriots beendete eine 23-jährige Durststrecke des Teams und der Stadt ohne Titel – seitdem warten die Bears auf eine weitere Meisterschaft in der National Football League. Außerdem war Ditka Assistenztrainer der Cowboys bei deren Super-Bowl-Sieg 1978 gegen die Denver Broncos.