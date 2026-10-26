Die Seattle Seahawks setzen ein Ausrufezeichen gegen Patrick Mahomes und die Chiefs. Der Star-Quarterback wird ausgebremst wie nie zuvor.

Die Seattle Seahawks haben den Kansas City Chiefs in der NFL die erste Niederlage der Saison zugefügt. Der Titelverteidiger gewann 20:3 und dominierte die Partie vor allem mit seiner Defense sowie Receiver Jaxon Smith-Njigba. Kansas City kam kein einziges Mal in die Red Zone – also in den Bereich innerhalb von 20 Yards zur gegnerischen Endzone. Dies war Mahomes in 152 Starts für die Chiefs zuvor noch nie passiert!

Weitere Statistiken von ESPN zeigen die historischen Ausmaße der Chiefs-Klatsche: Auch die drei erzielten Zähler sowie die 213 erreichten Total Yards sind (geteilte) Minuswerte in der Ära Mahomes (seit 2017). Er brachte 19 seiner 33 Pässe für 165 Yards an, warf eine Interception und blieb ohne Touchdown. Die Seahawks ließen nur elf First Downs, 213 Yards Raumgewinn und drei erfolgreiche dritte Versuche bei elf Anläufen zu.

One to forget for Kansas City!



The Chiefs had their joint-fewest points (3), fewest Red zone drives (0), and 2nd-fewest yards (213) in any of the 153 games started by Patrick Mahomes, regular season or playoffs.



Mahomes was pressured on 19 of 36 dropbacks (53%), the 4th-highest… pic.twitter.com/OnsMT3TLAk — ESPN Insights (@ESPNInsights) October 26, 2026

„Uns wurde der Hintern versohlt“, wurde Mahomes deutlich. Ähnliche Worte fand Chiefs-Coach Andy Reid. „Wir haben uns in allen Phasen schwergetan, also müssen wir besser werden, und das ist meine Verantwortung. Wir müssen als Team besser spielen.“

Auch Kenneth Walker III, der nach seinem Abschied aus Seattle erstmals gegen sein früheres Team spielte, wurde gestoppt: Der Running Back der Chiefs lief 14-mal für lediglich 36 Yards, nachdem er in seinen ersten fünf Spielen im Schnitt 6,3 Yards pro Lauf erzielt hatte.

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Butker patzt – Kelce klettert im All-Time-Ranking

Smith-Njigba prägte dagegen die Offense der Seahawks mit neun Catches für 150 Yards und einem Touchdown. Der amtierende Offensive Player of the Year knackte damit in sechs seiner sieben Saisonspiele die Marke von 100 Receiving Yards, fünfmal waren es mindestens 120. Quarterback Sam Darnold kam auf 257 Yards, einen Touchdown und eine Interception bei 20 von 28 angekommenen Pässen. Seine Interception in der Endzone kurz vor der Halbzeit hätte Kansas City beinahe Punkte beschert, doch Harrison Butker verfehlte anschließend ein Field Goal aus 58 Yards.

Butker hatte zuvor drei Punkte aus 50 Yards erzielt, setzte im vierten Viertel aber auch einen Versuch aus 45 Yards rechts daneben. Mit noch 8:33 Minuten auf der Uhr hätten die Chiefs so auf sieben Punkte verkürzen können. Seattle machte die Partie danach durch Emanuel Wilsons 21-Yard-Touchdown-Lauf endgültig zu. Wilson erlief insgesamt 100 Yards, die Seahawks kamen auf 24 First Downs, 410 Yards und elf erfolgreiche dritte Versuche bei 16 Anläufen.

Travis Kelce führte die Chiefs mit vier Catches für 44 Yards an und zog auf Rang fünf der NFL-Geschichte bei gefangenen Pässen. Nach der Niederlage der San Francisco 49ers gegen die Atlanta Falcons bleiben die Minnesota Vikings das einzige ungeschlagene Team der Liga. Seattle steht nun bei 4:3 und empfängt am kommenden Montag die Chicago Bears, Kansas City reist mit einer 5:1-Bilanz zu den Denver Broncos.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.