Die 49ers kassieren derweil ihre erste Saisonniederlage.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions haben in der Football-Liga NFL den nächsten wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den Division-Rivalen Green Bay Packers gelang am Sonntag ein schwer erarbeitetes 20:17, erstmals in der noch jungen Saison gewann Detroit damit zwei Spiele in Folge. Mit vier Siegen aus sechs Spielen zogen die Lions in der NFC North an den Packers vorbei.

St. Brown glänzt, 49ers patzen

St. Brown fing neun Pässe für 153 Yards Raumgewinn, sein sechster Touchdown der Saison gelang ihm aber nicht – Offensivkollege Jameson Williams war dieses Mal der entscheidende Mann, er fing zwei Pässe in der Endzone. Den Sieg brachte ein Field Goal von Jake Bates.

Die San Francisco 49ers kassierten im sechsten Spiel ihre erste Niederlage, bei den bislang eher wackligen Atlanta Falcons gab es ein 20:29 – für Atlanta war es im siebten Spiel erst der dritte Sieg. Die Minnesota Vikings bleiben dagegen ungeschlagen, gegen die Indianapolis Colts gelang beim 16:10 der sechste Sieg. Die Gastgeber gingen in Minneapolis mit einem 6:10-Rückstand in das letzte Viertel, T.J. Hockenson drehte das Spiel dann mit dem ersten und einzigen Touchdown für die Vikings an diesem Tag – die restlichen Punkte besorgte Kicker Will Reichard.

Im ersten NFL-Spiel in Frankreich gelang Start-Quarterback Aaron Rodgers mit seinen Pittsburgh Steelers indes ein Sieg – und ein besonderer Touchdownpass. Gegen die New Orleans Saints gewann Pittsburgh im Pariser Stade de France mit 16:10, Rodgers Zuspiel im zweiten Viertel auf Darnell Washington war der 540. Touchdownpass seiner Karriere (Regular Season). In dieser Statistik ist er nun alleiniger Dritter vor Peyton Manning (539). Superstar Tom Brady (649) ist allen anderen weit enteilt, auch Drew Brees (571) liegt noch deutlich vor Rodgers.