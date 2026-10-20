Bei der Premiere des ersten „Thanksgiving-Eve-Spiels“ spielen die Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers. Die irische Rockband sorgt in der Halbzeit für eine musikalische Einlage.

Die irische Rockband U2 wird beim ersten „Thanksgiving-Eve-Spiel“ der NFL in Los Angeles in der Halbzeitshow auftreten. Das teilte die Football-Profiliga am Dienstag mit.

U2s NFL-Historie: Super Bowl 36

Für die Gruppe um Sänger Bono, die 2026 ihr 50-jähriges Bandjubiläum feiert, ist es nicht die erste Performance im Rahmen einer NFL-Begegnung: Vor 24 Jahren trat U2 in der Halbzeitpause von Super Bowl 36 in New Orleans auf.

Bei der Premiere am 25. November treffen die Los Angeles Rams auf die Green Bay Packers. An Thanksgiving finden dann traditionell drei weitere Spiele statt: Die Detroit Lions mit ihrem deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown spielen gegen die Chicago Bears, die Dallas Cowboys duellieren sich mit dem Erzrivalen Philadelphia Eagles.

Abschließend spielen die Buffalo Bills mit Star-Quarterback Josh Allen gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs.