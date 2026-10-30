Aus dem Krankenhaus zurück ins Spiel! NFL-Star Watson mit irrem Comeback

Hier hätte sich ein NFL-Trainer fast völlig verzockt

Christian Watson wird nach einem Schockmoment ins Krankenhaus gebracht. Nur kurze Zeit später feiert der Packers-Receiver eine Wiederauferstehung.

Christian Watson hat den Green Bay Packers in der NFL beim 27:19-Sieg gegen die Carolina Panthers im Thursday Night Game des achten Spieltags einen gehörigen Schrecken eingejagt – und anschließend ein bemerkenswertes Comeback geliefert. Der Wide Receiver musste im zweiten Viertel nach einem tiefen Pass von Quarterback Jordan Love mit einer Brustverletzung per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor hatte Watson den 53-Yard-Pass gefangen und war dabei unglücklich gelandet. Weil er Blut ausgespuckt hatte, wurde die Untersuchung außerhalb des Stadions notwendig.

Christian Watson (r.) kehrte nach einem Krankenhausaufenthalt ins Spiel zurück Christian Watson (r.) kehrte nach einem Krankenhausaufenthalt ins Spiel zurück © IMAGO/Icon Sportswire

Noch im dritten Viertel, nach rund einer Stunde Abwesenheit, kehrte Watson nach unauffälligen Tests ins Lambeau Field zurück, stieg aus dem Krankenwagen und lief unter dem tosenden Applaus der Packers-Fans zurück ins Stadion, um seine Partie fortzusetzen.

NFL-Star Watson „einfach wiederauferstanden“

Acht Catches für 113 Yards standen für ihn am Ende zu Buche, 100 davon hatte er bereits vor der Fahrt ins Krankenhaus gesammelt. „Es war schwierig, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich nie gehen“, sagte Watson: „Sie wollten nur sicherstellen, dass nichts Verrücktes vorliegt, keine inneren Blutungen. Ich habe alle Untersuchungen bestanden und konnte zurückkehren.“

Sein plötzliches und unerwartetes Auftauchen sorgte auch bei seinen Mitspielern und Trainern für Aufsehen. „Das war verrückt. Viele Leute jubelten, es war einiges los. Ich wusste nicht, was passierte. Dann sehe ich Christian herauslaufen – er ist einfach wiederauferstanden. Großartig, ihn zu sehen“, jubilierte Spielmacher Love.

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Auch Packers-Coach Matt LaFleur würdigte den Einsatz seines Receivers: „Der Biss, wieder in dieses Spiel zurückzukehren – er hatte einen großartigen Abend. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Zahlen er ohne die verpasste Zeit noch aufgelegt hätte.“

Sportlich gesehen überzeugte für die Packers übrigens vor allem Love, der 288 Passing Yards und drei Touchdown-Pässe auf das Scoreboard brachte. Green Bay verbesserte seine Bilanz auf fünf Siege bei drei Niederlagen, bleibt jedoch Schlusslicht der NFC North. Carolina (3:4) ist weiterhin Spitzenreiter der NFC South.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.