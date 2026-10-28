Bericht: Chiefs an Skandal-Kicker interessiert

Justin Tucker könnte in die NFL zurückkehren. Die Kansas City Chiefs holen den langjährigen Ravens-Kicker wohl in ihren Practice Squad.

Justin Tucker steht vor seiner Rückkehr in die NFL. Die Kansas City Chiefs wollen den 36 Jahre alten Kicker nach Informationen des Kansas City Star für ihren Practice Squad verpflichten. Tucker war seit seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens im Mai 2025 ohne Vertrag.

Die Ravens hatten sich nach 13 gemeinsamen Spielzeiten von Tucker getrennt. Zuvor hatten 16 Massage-Therapeutinnen aus acht Einrichtungen im Raum Baltimore dem Kicker sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, wie der Baltimore Banner berichtet hatte. Tucker wies die Vorwürfe zurück. Die NFL sperrte ihn wegen Verstößen gegen die Verhaltensrichtlinien für die ersten zehn Spiele der Saison 2025.

Justin Tucker stand 13 Jahre bei den Baltimore Ravens unter Vertrag Justin Tucker stand 13 Jahre bei den Baltimore Ravens unter Vertrag © IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei den Chiefs trifft Tucker auf Harrison Butker, der seinen Stammplatz zunächst behält. Butker verwandelte in dieser Saison jedoch nur elf seiner 16 Field-Goal-Versuche.

Tucker zählt statistisch zu den besten Kickern der Liga-Historie: Nach 13 Jahren bei den Ravens liegt er bei den erzielten Punkten auf Rang 17 und besitzt die zweitbeste Field-Goal-Quote der NFL-Geschichte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.