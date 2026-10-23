Die Chicago Bears setzen sich gegen die New England Patriots durch und feiern einen emotionalen Sieg. Cairo Santos entscheidet die Partie mit einem Kick aus großer Distanz und persönlicher Bestmarke, nachdem er zuvor noch patzt.

Die Chicago Bears haben die New England Patriots in der Thursday Night Football mit 30:24 besiegt und ihre Bilanz auf 5:2 verbessert. Vor dem Kickoff ehrte Chicago die verstorbene Klublegende Mike Ditka, anschließend führte das Team von Ben Johnson die gesamte Partie über. New England steht nach der Niederlage bei 4:3.

Rekord-Kick bei Bears vs. Patriots

Cairo Santos sorgte im Duell der jungen Top-Quarterbacks Caleb Williams gegen Drake Maye 1:34 Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Der Kicker verwandelte ein Field Goal aus Karriere-Bestweite von 58 Yards und stellte den Zwei-Score-Vorsprung wieder her.

Cairo Santos verschoss erst, wurde dann aber doch zum Helden der Chicago Bears gegen die New England Patriots Cairo Santos verschoss erst, wurde dann aber doch zum Helden der Chicago Bears gegen die New England Patriots © IMAGO/UPI Photo

Zuvor hatte Quarterback Williams bei Third-and-five an der 30-Yard-Linie der Patriots einen Sack für zehn Yards Raumverlust kassiert – doch Johnson schickte Santos trotzdem aufs Feld, wodurch der Kicker noch verhinderte, dass er zum tragischen Helden wird.

Denn Santos hatte nur wenige Momente zuvor gepatzt: Beim Stand von 27:21 für die Bears gut 8 Minuten vor Ende der Spielzeit trat er aus 53 Yards zum Field Goal an – knallte den Ball aber nur an den Pfosten, von dort trudelte er zur Seite.

New England bekam so auf dem Silbertablett die Chance, das Spiel mit einem Touchdown auf seine Seite zu ziehen. Doch die Bears-Defense ließ nur noch ein Field Goal zu und Santos selbst machte aus fünf Yards mehr als bei seinem Fehlkick dann alles klar. Hätte er erneut verschossen, wären den Patriots noch 1:34 Minuten geblieben, um mit einem Touchdown das Spiel zu gewinnen.

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Williams behält im Quarterback-Duell die Oberhand

Chicago erwischte den besseren Start und zog auf 10:0 davon. Kurz vor der Pause führten die Bears bereits 20:7, ehe Rhamondre Stevenson mit einem 48-Yard-Touchdown nach Pass von Maye im letzten Spielzug der ersten Hälfte verkürzte. Die Patriots blieben danach dran, konnten die Wende aber nicht mehr erzwingen.

Williams brachte 22 von 33 Pässen für 308 Yards und zwei Touchdowns an. Luther Burden fing vier Bälle für 130 Yards und einen Touchdown – sämtliche Werte erzielte der Receiver vor der Halbzeit.

Auch Colston Loveland fing einen Touchdown, während vier weitere Bears-Receiver mindestens drei Catches verbuchten. D’Andre Swift lief 22-mal für 78 Yards und einen Touchdown.

Maye hielt New England mit 24 von 31 Pässen für 321 Yards, zwei Touchdowns und einer Interception im Spiel. Dazu erlief der Quarterback bei vier Versuchen 26 Yards und einen Touchdown.

Stevenson kam auf fünf Receptions für 93 Yards und einen Touchdown sowie 22 Rushing-Yards bei sechs Läufen. A.J. Brown fing nach seinem Spiel mit drei Drops am Sonntag drei Pässe für 48 Yards.

Andy Borregales verkürzte 37 Sekunden vor Ende mit einem Field Goal aus 47 Yards noch einmal auf sechs Punkte. Den folgenden Onside Kick sicherte jedoch Rome Odunze für Chicago. Die Bears kamen insgesamt auf 405 Yards Raumgewinn, die Patriots auf 380.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.