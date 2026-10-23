NFL-Legende enthüllt Parkinson-Diagnose

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Marshall Faulk macht seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Der frühere NFL-Star und heutige Head Coach der Southern University berichtet, wie er erste Anzeichen bemerkte.

NFL-Legende Marshall Faulk hat seine Parkinson-Diagnose öffentlich gemacht. Der 53-Jährige, einst Star-Running-Back der Indianapolis Colts und St. Louis Rams sowie heute Head Coach der Southern University, sprach im Podcast „The Caring Neurologist“ von Dr. Sandeep Thakkar über die Erkrankung.

NFL-Legende Marshall Faulk spricht über Parkinson-Diagnose

Die Symptome beschäftigen den Hall-of-Famer nach eigenen Angaben seit rund eineinhalb Jahren. Bemerkbar machte sich das Problem erstmals beim Golf: Seine Hand sei nach intensiven Runden oder Training steif geworden.

Der Hall of Famer Marshall Faulk hat Parkinson Der Hall of Famer Marshall Faulk hat Parkinson © IMAGO/Icon Sportswire

„Ich hielt das beim Putten zunächst einfach für normale Nervosität“, sagte Faulk. Bei einer halbjährlichen Untersuchung riet ihm sein Arzt zu weiteren Checks, die zur Diagnose führten.

Faulk erklärte, die Krankheit sei früh erkannt worden: „Ich gehöre zu den Glücklichen.“ Er befinde sich „an einem guten Punkt“ und nimmt nach eigenen Angaben Medikamente.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.