Das Aufeinandertreffen der deutschen Weltmeister endet in der NBA mit einem Heimsieg für Moritz Wagner.

Moritz Wagner hat das Duell der deutschen Basketballer gegen Dennis Schröder für sich entschieden: Im Trikot der Brooklyn Nets feierte der 29-jährige Berliner einen 114:104-Erfolg gegen die Charlotte Hornets. Für die Nets war es der zweite Saisonerfolg in der achten Partie in der NBA, Charlotte kassierte die fünfte Niederlage in Folge.

Wagner, der vor der Saison aus Orlando nach Brooklyn gewechselt war, erzielte für sein neues Team sechs Punkte. Bester Werfer für die Nets war Michael Porter mit 26 Punkten, die deutschen Youngster Christian Anderson Jr. und Hannes Steinbach kamen nicht zum Einsatz. Schröder schaffte für die Hornets fünf Punkte, fünf Rebounds und vier Assists.

Nets mit Wagner stabilisieren sich

Porter betonte nach der Partie die Entwicklung der Nets. „Vor ein paar Tagen waren wir in New York in derselben Situation und sind im vierten Viertel völlig eingebrochen“, sagte der 28-Jährige. Gute Team würden aus ihren Fehlern lernen: „Deshalb war ich stolz auf alle.“

Den sechsten Saisonsieg feierte unterdessen Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. Die Champions von 2025 setzten sich 124:116 gegen die Cleveland Cavaliers durch, Hartenstein steuerte zwei Zähler bei. Shai Gilgeous-Alexander überragte mit 42 Punkten.