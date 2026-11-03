LeBron James probiert Rotwein während des Spiels

Der Superstar kollidiert mit einem Fan, entschuldigt sich - und nippt an dessen Becher.

LeBron James hat aus seiner Vorliebe für Wein nie einen Hehl gemacht, nun gönnte sich der NBA-Superstar aber sogar in einem laufenden Spiel ein Schlückchen. „Ich wollte testen, ob es sich lohnt, dass der Wein auf meinem Arm gelandet ist und wie gut er schmeckt. Er war ganz okay“, sagte James schmunzelnd nach dem 126:107-Heimsieg seines neuen Teams Philadelphia 76ers gegen die Chicago Bulls.

James (41) war im dritten Viertel einem freien Ball hinterhergehechtet und konnte seinen Lauf nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Sixers-Star krachte mit einem Fan zusammen, dessen Getränk dabei teilweise verschüttet wurde. Nachdem er sich bei dem Zuschauer entschuldigt hatte, nahm James kurzerhand einen Schluck Rotwein aus dessen Plastikbecher.

Für James, der 15 Punkte, sieben Rebounds und neun Assists verbuchte, gehe es darum, sich den Spaß am Spiel zu bewahren und auch die kleinen Momente zu genießen, erklärte der erfolgreichste Scorer der NBA-Geschichte.

Der Fan nahm die ungewöhnliche Begegnung gelassen. „Ich freue mich einfach, dass er hier ist“, erklärte der langjährige Dauerkarteninhaber bei ESPN: „Es macht mir nichts aus, wenn der Wein auf mich spritzt.“