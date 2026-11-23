Die Franchise aus Florida verliert bei den Washington Wizards. Auch Isaiah Hartenstein kassiert eine Niederlage.

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva haben mit Orlando Magic in der NBA erneut eine Niederlage kassiert. Die Franchise aus Florida verlor bei den Washington Wizards mit 96:116, für Orlando war es nach zuvor vier Siegen in Folge die zweite Niederlage in den vergangenen drei Spielen.

Da Silva kam von der Bank und beendete die Partie mit 18 Punkten als bester Werfer seines Teams, Wagner kam auf 16 Zähler, acht Rebounds und sechs Assists. Bei den Gästen kam Kyshawn George auf 24 Punkte. In der Eastern Conference liegt Orlando mit einer Bilanz von 7:9 aktuell im Tabellenmittelfeld.

Eine Niederlage musste auch Isaiah Hartenstein hinnehmen. Der deutsche Center verlor mit Oklahoma City Thunder 113:123 bei Miami Heat, Hartenstein stand in der Startformation und kam auf zwei Punkte. Auf der anderen Seite führte Bam Adebayo seine Mannschaft in Abwesenheit von Starspieler Giannis Antetokounmpo mit einem Triple-Double (24 Punkte, 15 Rebounds, 12 Assists) zum siebten Sieg in Serie.

Selbiges gelang auch Superstar Nikola Jokic beim 151:145 nach Verlängerung seiner Denver Nuggets bei den Chicago Bulls. Der Serbe kam für sein Team auf 37 Punkte, 18 Punkte und 11 Rebounds, zudem erzielte sein Teamkollege Jamal Murray 45 Zähler.