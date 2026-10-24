Franz Wagner und Orlando verlieren auch das zweite Saisonspiel, auch für Dennis Schröder und die Charlotte Hornets ist es ein richtig bitterer Abend.

Fehlstart für Franz Wagner, Buhrufe für Dennis Schröder und seine Rookies: Die deutschen Basketballstars haben einen enttäuschenden Abend in der NBA erlebt.

Wagner verlor mit Orlando Magic auch das zweite Saisonspiel, gegen die starken Minnesota Timberwolves gab es ein deutliches 93:115. Die Gäste waren derart überlegen, dass sie im letzten Viertel ihre Starter schonen konnten.

Hawks feiern Rekordsieg gegen Hornets

Wagner kam auf stabile 18 Punkte (6 Rebounds/5 Assists), Teamkollege Tristan da Silva steuerte 5 Zähler (3/1) bei. Mit nun zwei Niederlagen sortiert sich Orlando in der Eastern Conference zunächst hinten ein.

Schröder und die Charlotte Hornets kassierten ein historisches 81:128 in eigener Halle gegen die Atlanta Hawks, von den 19.524 Fans gab es schon zur Halbzeit Buhrufe, diese wurden in der Folge noch lauter. Am Ende stand für die Hawks der höchste Sieg ihrer Franchise-Geschichte.

Schröder, beim Auftaktsieg der Hornets gegen die Brooklyn Nets noch stark, fand am Freitag überhaupt nicht zu seinem Spiel, kam nur auf vier Punkte (4/3).

Ein echter Lichtblick aus deutscher Sicht war an diesem Abend indes Hannes Steinbach: Der Rookie kam für die Hornets zu seinem NBA-Debüt, in nur 12 Minuten gelangen ihm sechs Punkte und fünf Rebounds. Christian Anderson, dritter Deutscher im Team, kam von der Bank auf zwei Zähler (2 Assists), auch für ihn waren es die ersten Punkte in der NBA.

Titelverteidiger New York Knicks, nächster Gegner für Orlando, verlor indes auch sein zweites Saisonspiel. Bei den Boston Celtics gab es ein 103:107, Jayson Tatum war mit 36 Punkten für die Gastgeber der Mann des Abends.