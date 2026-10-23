NBA-Star LeBron James lässt die Schmähungen von Donald Trump an sich abperlen. Auch sein Trainer springt ihm zur Seite.

NBA-Star LeBron James hat gelassen auf die neuesten Anfeindungen von Donald Trump reagiert. „Es muss wohl ein ruhiger Nachrichtentag im Büro sein“, sagte er, nachdem sich der US-Präsident mal wieder über sein „Lieblingsthema“ echauffiert und James‘ Verhalten während des Abspielens der Nationalhymne kritisiert hatte.

James habe sich dem Land gegenüber „respektlos“ verhalten, schrieb Trump zu einem Video auf seiner Plattform Truth Social. Dazu veröffentlichte der 80-Jährige ein Video, das den Basketballer vor dem Saisonauftakt seiner Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks am Dienstag dabei zeigt, wie er während der Prozedur Aufwärmübungen macht. Eine „vollkommene Schande“, wie Trump befand.

LeBron James sieht sich einmal mehr Anfeindungen von Donald Trump ausgesetzt LeBron James sieht sich einmal mehr Anfeindungen von Donald Trump ausgesetzt © IMAGO/EPA

Trump kritisiert LeBron James scharf

„LeBron James sollte sich bei all den großartigen amerikanischen Kriegern und Helden entschuldigen, die für die amerikanische Flagge gestorben sind, und bei allem, wofür unser Land steht!“, schrieb er. Auch am Donnerstag griff der US-Präsident das Thema bei einer Wahlkampfveranstaltung noch einmal auf und sprach von „einer Art großem Skandal“.

Trump hat sich schon häufiger über das Verhalten von US-Sportlern während der Hymnenzeremonie geärgert – mit James geriet er auch in der Vergangenheit des Öfteren verbal aneinander. 76ers-Trainer Nick Nurse sprang seinem Star nun zur Seite und sprach von „Störgeräuschen von außen“, die es auszublenden gelte: „Mir ist nur wichtig, was auf dem Trainingsplatz, im Videoraum und auf dem Spielfeld passiert.“