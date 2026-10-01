Arike Ogunbowale überragt im zweiten Spiel der WNBA-Playoffs gegen Golden State. Sie stellt einen Rekord auf.

Arike Ogunbowale hat sich in die Geschichtsbücher der WNBA eingetragen. Die Guard-Spielerin der Dallas Wings erzielte beim 108:100 nach Verlängerung gegen die Golden State Valkyries sagenhafte 45 Punkte und stellte damit einen Rekord für die meisten Zähler in einem Playoff-Spiel auf.

Mit ihrer historischen Vorstellung erzwang die viermalige All-Star-Spielerin ein entscheidendes drittes Spiel in der Erstrunden-Serie. Das Auftaktduell hatten die Valkyries deutlich gewonnen. Die New York Times sprach von einer „Monster-Nacht“, Dallas News von „Heldentaten“.

Ogunbowale rettet Dallas in die Verlängerung

Besonders spektakulär: Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Ogunbowale einen schwierigen Dreier aus der Ecke zum 93:93-Ausgleich und rettete die Wings überhaupt erst in die Verlängerung. Dort legte sie direkt mit zwei weiteren Dreiern nach und führte Dallas zum Sieg.

Der bisherige Rekord lag bei 42 Punkten und wurde zuletzt 2024 von Napheesa Collier erreicht. Auch Breanna Stewart (2022) und Angel McCoughtry (2010) hatten diese Marke erzielt.

„Ich wusste, dass ich aggressiver sein muss“

„Ich hatte nicht im Kopf, wie viele Punkte ich machen würde“, erklärte Ogunbowale danach. „Aber ich wusste, dass ich aggressiver sein muss. Sieben Würfe wie im ersten Spiel reichen nicht, um ein Playoff-Spiel zu gewinnen.“

Besonders bemerkenswert: Dallas gewann trotz eines schwachen Abends von Paige Bueckers. Die Nummer eins des Drafts 2025 kam lediglich auf zehn Punkte, bereitete aber den entscheidenden Dreier zum Ausgleich vor.

Am Freitag kommt es nun in San Francisco zum alles entscheidenden dritten Duell.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.