MLB: Yankees und White Sox siegen zum Playoff-Auftakt

Sowohl die New York Yankees als auch die Chicago White Sox haben die zweite Runde der MLB-Playoffs erreicht. Die Philadelphia Phillies erkämpfen sich derweil ein Entscheidungsspiel.

Die New York Yankees und die Chicago White Sox haben die zweite Runde der MLB-Playoffs erreicht. Die Yankees entschieden ihre Wildcard-Serie gegen die Boston Red Sox durch einen 9:2-Erfolg mit 2:0 Siegen für sich, Chicago setzte sich in Spiel zwei bei den Houston Astros mit 7:3 durch. Die Philadelphia Phillies haben in ihrer Serie derweil durch ein 4:3 nach Verlängerung bei den Atlanta Braves zum 1:1 ausgeglichen.

Für die White Sox machte Chase Meidroth mit einem Three-Run-Homerun den Sieg perfekt. „Das bedeutet alles, Mann. Für die Jungs abzuliefern, es gibt kein besseres Gefühl auf der Welt“, sagte Meidroth. Chicago trifft nun in der American League Division Series auf die Cleveland Guardians.

Cody Bellinger feiert mit den New York Yankees Cody Bellinger feiert mit den New York Yankees © GETTY IMAGES/AFP/SID/Caleb Bowlin

MLB: Philadelphia verhindert das vorzeitige Aus

Die Yankees legten nach dem 9:0 gegen Boston am Dienstag den nächsten deutlichen Erfolg gegen den Erzrivalen nach. Cody Bellinger sorgte mit einem Three-Run-Homerun im sechsten Inning für den Höhepunkt. New York trifft in der nächsten Runde auf die topgesetzten Tampa Bay Rays.

Philadelphia verhinderte das vorzeitige Aus gegen Atlanta mit einem späten Comeback. Kyle Schwarber und Bryce Harper schlugen im achten Inning direkt nacheinander Homeruns zum 3:3, ehe Alec Bohm im zehnten Inning mit einem Homerun die Entscheidung herbeiführte.

Spiel drei steigt am Donnerstag. Der Sieger trifft ab Samstag in einer Best-of-five-Serie auf Titelverteidiger Los Angeles Dodgers.