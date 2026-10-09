Ironman-WM auf Hawaii live im Free-TV und im Livestream

Vorhang auf für die Ironman-WM in Hawaii: Beim legendären Rennen auf der Pazifikinsel sind auch viele deutsche Athleten am Start.

Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, fällt auf Hawaii der Startschuss zur Ironman-Weltmeisterschaft. Die Männer starten um 6:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr deutscher Zeit), die Frauen drei Minuten später. Erstmals seit 2019 werden die Profirennen von Männern und Frauen in Kona wieder am selben Tag ausgetragen.

In Deutschland kann der Wettkampf wegen der zwölf Stunden Zeitverschiebung am Samstagabend verfolgt werden.

So können Sie die Ironman-WM auf Hawaii live verfolgen:

Im Free-TV: ZDF (ab Sonntag, 0.25 Uhr)

ZDF (ab Sonntag, 0.25 Uhr) Livestream: sportstudio.de (ab Samstag, 18.10 Uhr)

Bei den Männern fehlt Titelverteidiger Casper Stornes. Als Favorit gilt daher Olympiasieger und Ex-Weltmeister Kristian Blummenfelt aus Norwegen. Auch sein Landsmann Gustav Iden und der Franzose Sam Laidlow, Weltmeister von 2023, werden zum engeren Kreis gezählt. Laidlow hat in diesem Jahr die Challenge Roth und den Ironman Lanzarote gewonnen.

Wie schlagen sich die Deutschen bei Ironman-WM auf Hawaii?

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen bei den Männern auf dem dreimaligen Weltmeister Patrick Lange und auf Jonas Schomburg. Beide zählen eher zum erweiterten Favoritenkreis. Ebenfalls am Start sind Frederic Funk, Jan Stratmann, Wilhelm Hisch, Florian Angert und Dominik Sowieja.

Bei den Frauen läuft vieles auf ein Duell der US-Amerikanerin Taylor Knibb mit der Britin Lucy Charles-Barclay hinaus. Mit Laura Philipp, Weltmeisterin von 2024, geht Deutschlands Aushängeschild an den Start. Die norwegische Titelverteidigerin Solveig Løvseth und die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro, Weltmeisterin von 2022, sollte man ebenfalls im Auge behalten.

Neben der Strecke von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem abschließenden Marathon von 42,195 Kilometern macht den Athleten auf Hawaii die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen. Die Entscheidung fällt tief in der deutschen Nacht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erzielt.