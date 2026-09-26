WM-Serie: Tertsch verpasst Medaille beim Finale

Beim Finale der World Championship Series verfehlt die Titelverteidigerin das Podium, Weltmeisterin wird die Olympiasiegerin.

Titelverteidigerin Lisa Tertsch hat beim Finale der World Championship Series der Triathleten eine erneute Medaille verpasst. Die Weltmeisterin des Vorjahres belegte im spanischen Pontevedra den neunten Platz mit 3:00 Minuten Rückstand auf die neue Titelträgerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich und belegte in der Gesamtwertung am Ende Rang vier.

Beste Deutsche am Samstag war Staffel-Olympiasiegerin Laura Lindemann als Fünfte (+2:13), auch Tanja Neubert (+3:16) schaffte es als Zehnte in die Top 10. Olympiasiegerin Beaugrand, als WM-Führende ins Finale gegangen, dominierte den abschließenden Wettkampf und holte zum zweiten Mal nach 2024 den Titel vor Beth Potter und Georgia Taylor-Brown (beide Großbritannien).

Tertsch zuvor stets auf dem Podest

Tertsch, als Vierte der Gesamtwertung nach Spanien gereist, hatte es bei den vorherigen vier Rennen der WM-Serie stets aufs Podest geschafft. Zudem hatte sie sich im Juni zur Europameisterin gekrönt.

Bei den Männern haben die Deutschen beim WM-Finale keine Medaillenchance mehr. Der in der Gesamtwertung als Bestplatzierter auf Platz zehn liegende Henry Graf muss verletzt passen, somit geht es für Paris-Olympiasieger Tim Hellwig und seine Teamkollegen am Sonntag (18.00 Uhr) hauptsächlich um ein gutes Einzelergebnis.