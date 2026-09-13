Tertsch auf dem Podest

Mit der besten Laufleistung aller Athletinnen springt Lisa Tertsch auf Rang drei. Die Britin Georgia Taylor-Brown holt den Sieg.

Weltmeisterin Lisa Tertsch hat beim vorletzten Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Karlsbad/Tschechien, den dritten Platz geholt. Die 27-Jährige erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 1:28 Minuten auf die Siegerin Georgia Taylor-Brown aus Großbritannien, die ihren ersten Saisonsieg feierte. Rang zwei sicherte sich Taylor Spivey (USA/+36 Sekunden).

Tertsch, Staffel-Olympiasiegerin von Paris, gehörte nach 1,5 km Schwimmen und 40,8 km Radfahren nicht zur dreiköpfigen Spitzengruppe um Taylor-Brown, Spivey und die Österreicherin Therese Feuersinger. Mit der besten Laufleistung aller Athletinnen kämpfte sich die Offenbacherin jedoch über die zehn Kilometer lange Laufstrecke heran und überholte Feuersinger, die am Ende bis auf Rang fünf zurückfiel, auf der vorletzten Runde.

Tertsch in der Gesamtwertung Vierte

In der WTCS-Gesamtwertung, bei der am Saisonende die Athletin mit den meisten Punkten aus neun Rennen zur Weltmeisterin gekürt wird, liegt Tertsch auf Rang vier. Gesamtführende bleibt Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich, die dieses Rennen ausließ.

Im Männerrennen wurde Mixed-Staffel-Olympiasieger Tim Hellwig beim Sieg des Franzosen Dorian Coninx als bester Deutscher Fünfter. In der Gesamtwertung führt der Portugiese Vasco Vilaca, bester Deutscher ist Henry Graf auf Platz acht.

Die letzte Station der WTCS führt die Athletinnen nach Pontevedra/Spanien, wo am 27. September das Saisonfinale stattfindet.