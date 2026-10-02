Bayern-Doppelpackerin: "Da sind wir eine Waffe geworden"

Klara Bühl lässt ihre Zukunft beim FC Bayern offen - trotz Vertrags bis 2027 und gemeldetem Interesse des FC Barcelona.

Klara Bühl will sich auf ihre Zukunft noch nicht festlegen. Nach ihrem Führungstreffer beim 3:0 der FC Bayern Frauen bei Benfica Lissabon erklärte die 25-Jährige im ZDF: „Alles ist offen. Ich kann mir alles vorstellen.“ Gleichzeitig betonte die Offensivspielerin ihre enge Verbindung zu München: „Ich fühle mich sehr, sehr wohl in München. Ich weiß, was ich in München habe.“

Bild berichtet, dass der FC Barcelona Interesse an Bühl zeigt. Auch Klubs aus England sollen die deutsche Nationalspielerin beobachten. Ein ablösefreier Wechsel droht: Der FC Bayern hatte die Vertragsverlängerung mit Bühl im März 2025 offiziell bis zum 30. Juni 2027 verkündet.

Bayern-Star hat sich keine Deadline gesetzt

Die Münchnerinnen wollen dennoch frühzeitig Planungssicherheit. Laut Bild strebt Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech bis zum Jahresende Klarheit über wichtige Personalien für die folgende Saison an.

Bühl kündigte jedoch an, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen: „Ich habe mir keine Deadline gesetzt.“ Mit 55 Toren in 195 Einsätzen ist sie eine der prägenden Offensivkräfte der Bayern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.