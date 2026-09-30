Leverkusener WM-Fahrer bei Real auf dem Transfer-Zettel?

Jarell Quansah weckt bei Bayer Leverkusen große Begehrlichkeiten. Seinen nächsten Arbeitgeber kann sich der Innenverteidiger scheinbar selbst aussuchen.

Der Kreis der Interessenten für Jarell Quansah wird offenbar immer größer. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigt sich inzwischen auch Real Madrid intensiv mit dem Abwehrspieler von Bayer Leverkusen. Die Königlichen sollen den englischen Nationalspieler intensiv beobachten und ihn als mögliche Verstärkung für die Defensive auf dem Zettel haben.

Quansah, 23 Jahre alt, steht bei der Werkself noch bis 2030 unter Vertrag und kommt sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Defensivseite zum Einsatz. Seine Vielseitigkeit und Entwicklung sollen das Interesse der Madrilenen zusätzlich befeuern.

Jarrel Quansah spielte sieben Mal für die englische Nationalmannschaft Jarrel Quansah spielte sieben Mal für die englische Nationalmannschaft © IMAGO/APL

Auch Alonso ist am Leverkusener dran

Damit mischt Real in einem hochkarätigen Transferpoker mit. Bereits im Sommer soll der FC Arsenal großes Interesse am Engländer gezeigt und 65 Millionen Euro für den WM-Fahrer geboten haben. Auch Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, mittlerweile beim FC Chelsea, hat sich wohl schon bei seinem alten Arbeitgeber nach Quansah erkundigt.

Eine besondere Rolle spielt zudem Ex-Klub FC Liverpool. Die Reds sicherten sich beim Verkauf des Innenverteidigers nach Leverkusen 2025 eine Rückkaufklausel. Nach Informationen der Sport Bild kann Liverpool diese 2027 für 70 Millionen Euro aktivieren. Leverkusen zahlte damals 35 Millionen Euro.

Der gelernte Innenverteidiger stand in dieser Saison in allen Spielen für die Werkself auf dem Feld. Wie schon bei der WM unter Thomas Tuchel setzt auch Carles Martínez den 1,90-Meter-Recken mittlerweile auf der Rechtsverteidigerposition ein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.