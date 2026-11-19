Das Team von Volker Ziegler krönt die Para-WM mit drei Goldmedaillen zum Abschluss.

Ein historischer Tag für das deutsche Para-Tischtennis: Innerhalb von 93 Minuten haben sich Thomas Schmidberger, Jana Spegel und Sandra Mikolaschek bei den Weltmeisterschaften in Pattaya/Thailand drei Goldmedaillen im Einzel gesichert.

Schmidberger gewann in der Wettkampfklasse 3 gegen den chinesischen Weltranglistenersten Panfeng Feng mit 3:0 (11:9, 11:8, 11:8). Damit beendete er eine lange Niederlagenserie gegen seinen Dauerrivalen. Siebenmal waren die beiden zuvor in einem WM-Finale aufeinandergetroffen, jedes Mal hatte Feng die Oberhand behalten. Schmidberger erreichte bei dieser WM die maximale Ausbeute: Bereits am Sonntag hatte er gemeinsam mit Valentin Baus Gold im Doppel gewonnen.

Neun Medaillen für deutsches Team

Auch Spegel durfte jubeln. Die Spielerin der Wettkampfklasse 1 bewies gegen die Finnin Aino Tapola Comeback-Qualitäten. Nach einem 1:2-Satzrückstand kämpfte sie sich zurück und gewann mit 3:2. Für die 23-Jährige war es bereits das zweite Finale des Tages. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Sandra Mikolaschek Silber im Damen-Doppel gewonnen.

Den dritten deutschen Einzeltitel sicherte sich Mikolaschek in der Wettkampfklasse 4-5. Sie besiegte die Chinesin Bian Zhang ebenfalls mit 3:2 und komplettierte damit ihre Titelsammlung nach Paralympics-Gold 2024 und EM-Gold 2025. „Ich bin gerade amtierende Alles“, sagte sie nach ihrem Erfolg.

Insgesamt gewann die deutsche Para Tischtennis-Nationalmannschaft neun Medaillen: viermal Gold, einmal Silber und viermal Bronze. Eine solche Ausbeute gab es zuletzt 2006.